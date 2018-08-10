Русское ракетное возмездие: в войне 08.08.08 агрессоров наказали "Точкой"

Фото: "Вестника Мордовии"

Война 08.08.08 стала первым вооруженным конфликтом, в котором отечественный комплекс "Точка" предстал в своей грозной красе. Российские ракетчики из Северо-Кавказского округа внесли достойный вклад в разгром грузинских агрессоров.

До событий в Южной Осетии лишь сообщалось, что данные комплексы были задействованы во время операции в Чечне, однако там такое оружие ни разу нигде открыто не "засветилось" в бою. В августе 2008 года, благодаря появившимся в Сети видеороликам, мы увидели, наконец, как детище Сергея Павловича Непобедимого может карать врагов.

Вскоре после окончания боевых действий стало известно, что именно удар "Точки" по грузинскому командному центру окончательно дезорганизовал управление войсками. Всего по агрессору было выпущено более двух десятков двухтонных ракет с боевой частью около полутоны, которые нанесли значительный урон противнику. Пройдет еще какое-то время, прежде чем мы узнаем новые подробности этой короткой войны.

Военные специалисты до сих пор высоко оценивают не только сами ракеты, но и пусковую установку, обладающей высокой мобильностью: максимальная скорость по шоссе составляет до 60 км/ч, на плаву - 8 км/ч. Благодаря автоматизации экипаж состоит всего из трех военнослужащих.

В настоящее время комплексы Точка" продолжают воевать, но за многие километры от России - в Сирии. Здесь они громят уже банды международных террористов.

Лев Романов