Российский "Протон" подорожает в 2,5 раза

Стоимость тяжелой ракеты "Протон-М" из-за сокращения производства вырастет в 2,5 раза и сравняется с ценой носителя "Ангара-А5". Об этом пишет в журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение" генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, принимавший участие в разработке семейства "Ангара".

"Расчеты показали, что при уменьшении выпуска ракет-носителей "Протон-М" с 7 до 1-2 штук в год ее себестоимость увеличится примерно в 2-2,5 раза и составит величину, соизмеримую с себестоимостью первого образца ракеты-носителя "Ангара-А5"", — полагает эксперт.

Специалист не указывает стоимость ракеты "Ангара-А5", однако отмечает, что изготовление первого экземпляра ракеты шло три года, а все накладные расходы предприятия за этот срок были включены в себестоимость.

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" установлена в 1,3 миллиарда рублей.

При этом себестоимость производства ракеты "Протон-М", на смену которой идет "Ангара-А5", этим же документом установлена в размере 1,4 миллиарда рублей (в ценах 2017 года). На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты "Протон-М" составляет примерно 65 миллионов долларов.

Для сравнения, стоимость пуска американской тяжелой ракеты Falcon 9 составляет 62 миллиона долларов.

В июне 2018 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил планы по прекращению производства носителей "Протон-М" в Москве и переносу выпуска ракет семейства "Ангара" в Омск.