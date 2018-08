Видео: Можно ли уничтожить автомобиль при помощи ВОГ-25

№2

"M430 HEDP (high-explosive, dual-purpose)Какая граната пробивает 74-76мм осталось загадкой, или занижают.В принципе пробить 75мм при калибре 40мм не слишком трудно технически. Масса гранат позволяет и DIME для поражения вблизи для минимального сопутствующего ущерба иметь и воздействовать через броню на тех кто внутри, особенно оборудование, возможно триплексы.The HEDP (high-explosive, dual-purpose) M430 cartridge, joined with M16A2 links, is the standard round for the MK 19.(52мм) and inflicts personnel casualties in the target area. This round is packed in an M548 ammunition container (48 rounds, linked, in each container). It is olive drab with a yellow ogive and yellow markings. It has a PIBD, M549 fuze, and Comp B filler. It arms between 18 to 30 meters and has a casualty radius of 15 meters.Identification-Olive drab with yellow-olive and yellow markings.Fuze-Point initiating, base detonating (PIBD) M549.Filler-Composition B.Arming distance-18 to 30 meters.Kill radius-Approximately 5 meters.Maximum range-2,200 meters.Wound radius-Approximately 15 meters.Maximum effective range-1,500 meters."Термобарическая 40мм граната XM1060:"XM1060 ANTI-PERSONNEL CARTRIDGES 40MMThe JSSAMP is updated for the fourth time. Near term goals (Next 8 years) include improvements to current "legacy" systems, along with development projects such as the XM8, the XM25 Airburst Weapon (ABW: a stand-alone version of the OICW's grenade launcher), and the XM29 Integrated Airburst Weapon (IABW: formerly the OICW). These entail the introduction of lightweight ammunition such as the polymer-case 5.56mm cartridges currently under development by Natec, integrated electronic systems such as combined thermal/image intensification optics and multi-function lasers, and improved warhead technology such as thermobarics for the 25mm HEAB munitions and the 40x46mm grenade (XM1060 Multipurpose).Mid term goals (8-15 years) include ultra-lightweight ammunition, a family of lightweight weapons (most likely based on the XM:cool:, steerable/course-correcting munitions, and further fire control improvements including target hand-off capabilities. The far term goals (15 years +) once again include directed energy systems, ideally with scaleable effects for Lethal and Non-Lethal applications.Aberdeen completes safety release testing for the 40mm XM1060 Multipurpose (thermobaric) cartridge.The available rounds (~118:cool: are shipped by the end of the month."СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ АВТОМАТОВ:"Французская компания ALSETEX засекретила всю информацию относительно разработки своего принципиально нового 40-мм гранатомета, получившего название "Cougar MS".Проект нового гранатомета представляет собой ультра легкий комплекс вооружения для поражения живой силы и легкобронированной бронетехники. Данный образец использует стандартизированные в странах NATO гранаты 40x46 мм, которые подаются из отъёмного коробчатого магазина. При этом Cougar MS имеет компоновку "буллпап", что делает его довольно компактным для самозарядного 40-мм гранатомёта. Благодаря обширному использованию пластика,«— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся».Лесков "Левша"