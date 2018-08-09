Видео: Можно ли уничтожить автомобиль при помощи ВОГ-25

Эффективность зарядов к подствольным гранатометам решили проверить эксперты канала WarGonzo. Для этой цели они стреляли боеприпасами ВОГ-25 и ВОГ-25П по различным целям - шлакоблокам, металлическиому грузовому контейнеу и кузову автомобиля.

Прежде всего выяснилось, что попасть из подствольного гранатомета в цель довольно сложно, так как боеприпас летит по навесной траектории.

К примеру, испытать мощность выстрела ВОГ-25 на груде битых шлакоблоков удалось лишь со второй попытки. Вначале граната пролетела мимо цели и взорвалась при ударе о ствол дерева, и лишь затем эксперимент удался. Заряд подствольного гранатомета попал в щель между блоками и спустя 14 секунд самоподорвался. Взрывной волной куски бетона раскидало в стороны.

Пробить стену металлического контейнера частично удалось также после нескольких попыток. А в случае стрельбы по кузову машины эксперт констатировал, что мишень поразили только осколки.

Отметим, что подствольные гранатометы прежде всего предназначены для уничтожения пехоты противника в укрытиях: за стенами, заборами или в окопах, а также для постановки дымовых завес или сигнальных дымов.

В 1978 году были проведены сравнительные испытания гранатомета ГП-25 с выстрелом ВОГ-25 и 40-мм подствольного гранатомета М-203, установленного на американской винтовке М16А1, с выстрелом М-406. При этих испытаниях было выявлено, что частота поражения мишеней от разрыва советской гранаты в 3 - 4 раза выше, чем от разрыва осколочной гранаты американского выстрела М-406.

Николай Грищенко