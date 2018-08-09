Видео: Можно ли уничтожить автомобиль при помощи ВОГ-25
Эффективность зарядов к подствольным гранатометам решили проверить эксперты канала WarGonzo. Для этой цели они стреляли боеприпасами ВОГ-25 и ВОГ-25П по различным целям - шлакоблокам, металлическиому грузовому контейнеу и кузову автомобиля.
Прежде всего выяснилось, что попасть из подствольного гранатомета в цель довольно сложно, так как боеприпас летит по навесной траектории.
К примеру, испытать мощность выстрела ВОГ-25 на груде битых шлакоблоков удалось лишь со второй попытки. Вначале граната пролетела мимо цели и взорвалась при ударе о ствол дерева, и лишь затем эксперимент удался. Заряд подствольного гранатомета попал в щель между блоками и спустя 14 секунд самоподорвался. Взрывной волной куски бетона раскидало в стороны.
Пробить стену металлического контейнера частично удалось также после нескольких попыток. А в случае стрельбы по кузову машины эксперт констатировал, что мишень поразили только осколки.
Отметим, что подствольные гранатометы прежде всего предназначены для уничтожения пехоты противника в укрытиях: за стенами, заборами или в окопах, а также для постановки дымовых завес или сигнальных дымов.
В 1978 году были проведены сравнительные испытания гранатомета ГП-25 с выстрелом ВОГ-25 и 40-мм подствольного гранатомета М-203, установленного на американской винтовке М16А1, с выстрелом М-406. При этих испытаниях было выявлено, что частота поражения мишеней от разрыва советской гранаты в 3 - 4 раза выше, чем от разрыва осколочной гранаты американского выстрела М-406.
Николай Грищенко
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и калибр был 40,6мм, т.е. близким к 40мм, был принят идиотский 30мм калибр как и сам гранатомёт Пламя хуже имел кучность чем Таубина. Мощность современных 40мм боеприпасов в 2,5-3 раза больше чем 30мм. Пробиваемость кумулятивной 40мм гранатой 76мм.
Для подствольников М433 HEDP 50мм.
Разрез 40мм бронебойно-зажигательной гранаты ХМ196
Переход на 30мм кроме как диДИВЕРСИЕЙ не назовёшь, точно как и с 5,45, для 150 м разве, на дальности 500м пробиваемость ниже 7,62х51 современных, обе бронебойные ВДВОЕ.
ВОГ-25
https://pp.userapi.com/c621423/v621423112/4c49/QDPOU9X1FRM.jpg
Всё что у нас есть по 40мм:
Первые гранаты винтовочные калибра 40мм:
" ВТГ-40. Выпускалась только в 1942-43 гг. Выпущено немного. ВТГ-41 вообще несколько сотен. Хотя может быть и более поздний ВПГ-1...Граната ВПГ-1 является доработанной версией гранаты ВКГ-40, рассчитанной под спецпатрон уменьшенной мощности. Первые испытания проведены в конце 1944 г. из карабина обр. 1944 г. Но толщина пробиваемой брони (до 30 мм) сочтена малой
Затем уже после войны, в 1946-1948 гг. граната была доработана, но уже ориентируясь на применение с карабином СКС и автоматом АК из гранатомета ВГ-45. В 1949 г. система ВГ-45 принята на вооружение с БК из противотанковой (точнее-противоБТРной) гранатой ВПГ-1 и противопехотной осколочной гранатой ВОГ-1. Состоял на вооружении в 1950-е годы."
http://guns.allzip.org/topic/216/772777.html
Внутренности ВПГ-1
http://www.rulit.me/books/vintovochnye-granatomety-vg-44-i-vg-45-kratkoe-rukovodstvo-read-260273-2.html
http://www.dogswar.ru/boepripasy/granaty/7404-40-mm
Такое впечатление что 30мм калибр содран с 30-мм ружейного гранатомета Gewehrgranatger/ Schiessbecher
"M430 HEDP (high-explosive, dual-purpose)
Какая граната пробивает 74-76мм осталось загадкой, или занижают.
В принципе пробить 75мм при калибре 40мм не слишком трудно технически. Масса гранат позволяет и DIME для поражения вблизи для минимального сопутствующего ущерба иметь и воздействовать через броню на тех кто внутри, особенно оборудование, возможно триплексы.
The HEDP (high-explosive, dual-purpose) M430 cartridge, joined with M16A2 links, is the standard round for the MK 19. The impact-type round penetrates 2 inches of steel armor at 0-degree obliquity (52мм) and inflicts personnel casualties in the target area. This round is packed in an M548 ammunition container (48 rounds, linked, in each container). It is olive drab with a yellow ogive and yellow markings. It has a PIBD, M549 fuze, and Comp B filler. It arms between 18 to 30 meters and has a casualty radius of 15 meters.
Identification-Olive drab with yellow-olive and yellow markings.
Fuze-Point initiating, base detonating (PIBD) M549.
Filler-Composition B.
Arming distance-18 to 30 meters.
Kill radius-Approximately 5 meters.
Maximum range-2,200 meters.
Wound radius-Approximately 15 meters.
Maximum effective range-1,500 meters."
https://fas.org/man/dod-101/sys/land/m430.htm
Термобарическая 40мм граната XM1060:
https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/m1060.htm
"XM1060 ANTI-PERSONNEL CARTRIDGES 40MM
The JSSAMP is updated for the fourth time. Near term goals (Next 8 years) include improvements to current "legacy" systems, along with development projects such as the XM8, the XM25 Airburst Weapon (ABW: a stand-alone version of the OICW's grenade launcher), and the XM29 Integrated Airburst Weapon (IABW: formerly the OICW). These entail the introduction of lightweight ammunition such as the polymer-case 5.56mm cartridges currently under development by Natec, integrated electronic systems such as combined thermal/image intensification optics and multi-function lasers, and improved warhead technology such as thermobarics for the 25mm HEAB munitions and the 40x46mm grenade (XM1060 Multipurpose).
Mid term goals (8-15 years) include ultra-lightweight ammunition, a family of lightweight weapons (most likely based on the XM:cool:, steerable/course-correcting munitions, and further fire control improvements including target hand-off capabilities. The far term goals (15 years +) once again include directed energy systems, ideally with scaleable effects for Lethal and Non-Lethal applications.
Aberdeen completes safety release testing for the 40mm XM1060 Multipurpose (thermobaric) cartridge. Within weeks, PM-SW receives an urgent need request for the XM1060 from Combined Joint Task Force 180 in Afghanistan. The available rounds (~118:cool: are shipped by the end of the month."
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ АВТОМАТОВ:
"Французская компания ALSETEX засекретила всю информацию относительно разработки своего принципиально нового 40-мм гранатомета, получившего название "Cougar MS".Проект нового гранатомета представляет собой ультра легкий комплекс вооружения для поражения живой силы и легкобронированной бронетехники. Данный образец использует стандартизированные в странах NATO гранаты 40x46 мм, которые подаются из отъёмного коробчатого магазина. При этом Cougar MS имеет компоновку "буллпап", что делает его довольно компактным для самозарядного 40-мм гранатомёта. Благодаря обширному использованию пластика, масса прототипа составила всего 3,4 кг,"
«— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся».
Лесков "Левша"