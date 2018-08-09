Появление танков-невидимок спрогнозировали в США

Современные тенденции в сфере военных технологий приведут к тому, что танки будет труднее обнаружить - и это будет иметь стратегические последствия, сообщает Defense One.

Технологии, по-настоящему меняющие "правила игры", не развиваются изолированно - они становятся результатом объединения наиболее актуальных технологических трендов.

Так, к примеру, современные соцсети возникли не только благодаря интернету. Они появились на фоне развития ряда технологий, таких как миниатюризация цифровых камер, увеличение мощности смартфонов, распространение сотовой связи.

Это значит, что целая группа современных технологических трендов приближает нас к созданию "скрытных" танков. Эта концепция не нова, и нет уверенности в том, что новые разработки окажутся эффективными. Однако развитие технологий "стелс" предоставляет бронетехнике потенциальные возможности, которые требуют серьезного обсуждения.

"Скрытный" танк - не невидимка в буквальном смысле этого слова. Речь идет о том, что при его создании применяются технологии, позволяющие уменьшить сигнатуру объекта, тем самым затруднив его обнаружение. К примеру, современные танки очень шумные и выделяют много тепла. Поэтому танк-невидимка - это в первую очередь более тихая машина с низкой ИК-сигнатурой.

Наибольшей проблемой является теплоотдача. Недавнее исследование с применением специальных графеновых листов открыло новые перспективы. Как выяснилось, этот материал может скрыть выделяемое машиной тепло. Закрепленные на танке графеновые листы могут заметно уменьшить его ИК-сигнатуру. Это затруднит обнаружение техники и нацеливание многих высокоточных противотанковых комплексов, таких как, к примеру, американский Javeline.

Немаловажны и достижения в области создания электромобилей. Группа крупных подрядчиков Минобороны США уже работает над созданием первого прототипа "электротанка". Первые две машины планируется построить к 2022 году. Не исключено, что в результате будут созданы машины с гибридными силовыми установками.

Однако все эти разработки хороши до тех пор, пока танк не раскроет свою позицию выстрелом. Конечно, основным способ избежать обнаружения и встречного огня остается маневрирование. Однако передовые технологии в сфере робототехники позволяют задуматься о создании своеобразных вооруженных "багги". Они позволят танкам воздерживаться от стрельбы - вместо этого они будут координировать действия автономных атакующих платформ.

Ключевым преимущество "стелс-танков" станет более высокая живучесть, за счет которой расширится спектр задач, стоящих перед танками.

Конечно, существуют и определенные ограничения. Применение большинства перечисленных технологий требует мощного источника энергии, а значит одним из ограничивающих факторов станет вес и объем батарей. Однако широкое внедрение электромобилей может ускорить развитие в этой сфере. Сокращение потребности в обычном топливе, кстати, будут иметь стратегические последствия для танковых войск.

Все перечисленные технологии требуют проведения испытаний. Пройдут десятилетия, прежде чем конвергенция технологий приведет к созданию принципиально новых машин, однако начать концептуализировать реальность, в которой по полю боя "крадутся" "стелс-танки", необходимо уже сейчас, пишет Defense One.

Илья Максимов