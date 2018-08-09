Филиппины могут купить российские подлодки

ВМС Филиппин и ВМФ России обсуждают условия соглашения о расширении сотрудничества по дизель-электрическим подводным лодкам, сообщают государственные СМИ Филиппин.

Филиппинское информационное агентство (PNA) сообщило 6 августа, что оба военно-морских флота недавно обсудили проект Меморандума о взаимопонимании, через который Россия будет стремиться выполнить требование ВМС Филиппин о приобретении подлодок.

Со ссылкой на пресс-секретаря ВМС Филиппин Джонатана Зату агентство сообщает, что Филиппины рассматривают Россию как "возможный источник" подводных лодок и что ожидаемый меморандум о взаимопонимании позволит России обеспечить поставку подводных лодок. Представителей филиппинского флота уже пригласили на российские верфи для наблюдения за программами строительства подлодок.

В конце июля министерство национальной обороны Филиппин подтвердило, что в настоящее время проводит “исследования рынка и доктрины” в поддержку своей программы закупок подводных лодок. В июне президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что дал согласие на закупки подлодок.

Ранее это приобретение планировалось на 2023-27 годы в рамках программы "третьего горизонта" военной модернизации" на Филиппинах, но теперь оно ускорено и перенесено на "второй горизонт" на 2018-22 годы. По некоторым данным, ВМС желают приобрести как минимум две подлодки.

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