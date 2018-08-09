Стрельба без промахов и марш-бросок: россияне победили в эстафете "Десантного взвода"

В соревнованиях участвовали более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР

"Вы бежите пять километров, потом преодолеваете рвы, заборы, штурмуете здания, и все это с оружием за плечами, в полной боевой амуниции, которая весит восемь килограммов. И после этого нужно успеть за 15 секунд поразить мишень из гранатомета, автомата и пулемета. Это серьезная нагрузка. И самое сложное — сочетать в себе выносливость, силу и способность проводить метко стрельбу", — рассказывает старший тренер российской команды, полковник Сергей Еремин, посматривая в сторону своих бойцов, готовящихся к эстафете.

Очередной этап конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод" впервые проходит на полигоне под Псковом. Эстафета — это забег на пять километров, полоса препятствий и огневые рубежи, на которых военнослужащие стреляют из гранатометов, пулеметов и автоматов.

За победу сражаются команды ВДВ из десяти стран. В группе лучших — солдаты из Белоруссии, Китая, Ирана и Алжира. Но лидерство с первых дней соревнований удерживают российские десантники. "Это успех, потому что до этого, в прошлом году в Китае, мы были вторыми в пеших этапах. А сейчас все три этапа идем на первом месте, мы выигрываем, сделали работу над ошибками", — говорит Еремин.

"Догнать ногами" штрафные секунды

Чтобы победить в эстафете, команды должны как можно быстрее пройти дистанцию и поразить все мишени. В каждой сборной — три отделения, они по очереди проходят трассу, а потом судьи суммируют общее время. "Любой промах — это штрафные секунды, которые начисляются команде. Их можно "догнать ногами" и завершить этап удачно, а можно, наоборот, потратить время на меткую стрельбу и проиграть в беге. Все взаимосвязано", — поясняет Еремин.

Российские военные на дистанции. Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские десантники готовятся к забегу. Все предыдущие этапы проходили под палящим солнцем: днем температура воздуха поднималась до 32 °C. В день эстафеты впервые похолодало и поднялся ветер. На этом этапе противник россиян — команда Ирана, которая выступает успешно и по итогам предыдущих этапов входит в пятерку лидеров.

Полоса препятствий "Десантного взвода" имитирует боевую территорию с заборами, противотанковыми рвами и фасадами домов. "Баллы здесь снимаются, например, если участник не успел за восемь секунд метнуть гранату в специально обозначенное место", — объясняют военные. Военнослужащие разных стран растянулись вдоль всей полосы: группа российских десантников рядом с коллегами из Ирана, чуть дальше китайские солдаты, бойцы из Венесуэлы и Пакистана. У многих в руках фото- и видеокамеры.

Российский военнослужащий преодолевает препятствие на дистанции. Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Каждая из команд пристально следит за тем, как проходят дистанцию соперники, снимают на фото и на видео, потом приходят, показывают. Поэтому мы сделали судейство максимально прозрачным. Грубых нарушений у участников нет, но все равно судейство осуществляется жесткое", — рассказывает главный судья соревнований, генерал-лейтенант Александр Вязников.

Военнослужащие Пакистана перед стартом эстафеты. Источник: © Министерство обороны РФ

По его словам, у участников не возникло проблем с техникой и вооружением, которые им предоставила Россия. Военнослужащие освоили их в подготовительную неделю. Российские специалисты создали группы технической поддержки, которые помогают устранять возникающие трудности и на месте подсказывают нюансы эксплуатации техники.

Стрельба на высоком пульсе

Удачно проходят эстафету белорусские десантники. Они стартуют вместе с командой Пакистана и сразу выходят вперед. "Прицелы проверить!" — командует капитан команды Белоруссии майор Андрей Быстров на огневом рубеже. На полигоне раздается оглушительный взрыв, земля вздрагивает. Это белорус выстрелил по цели из ручного противотанкового гранатомета.

Военнослужащий из Белоруссии во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета. Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Мы бежали вместе с пакистанцами и не давали им шанса нас обогнать, все время держали хороший темп. Преодолели препятствия и отстреляли неплохо. Для нас это очень многое решает, так как главный наш соперник за третье место — это команда Ирана", — говорит Быстров.

Последняя группа российских бойцов завершает эстафету, оставив соперников из Ирана далеко позади. "Наше отделение стреляло из положения стоя — это самое сложное. Предыдущие два отделения стреляли лежа и с колена. Нам было сложнее, но все мишени удалось поразить. Если бы был промах, то к результату добавилось бы 30 секунд. Полоса препятствий не сложная, мы тренируем ее каждый день. А вот на высоком пульсе стрелять, еще и с грузом — это тяжко", — говорит командир отделения российской команды младший сержант Александр Каравай, стараясь отдышаться после финиша.

Российские военные на финишной прямой. Источник: © Министерство обороны РФ

По оценке судей, лучшими в эстафете стали десантники из России: они прошли трассу без штрафных очков, оставив позади двух ближайших конкурентов — команды Китая и Белоруссии. Позже бойцов ждет заключительное в этом чемпионате испытание — эстафета на боевых машинах. "Преодолевая препятствия, БМД будут совершать прыжки высотой около метра. Сложно представить, каково находиться наводчику-оператору внутри этой машины. А он в этот момент должен вовремя сориентироваться, найти цель и качественно ее поразить", — поясняют военные.

По словам главного судьи Александра Вязникова, в следующем году "Десантный взвод" будет еще интереснее, да и число команд увеличится. О желании участвовать в соревнованиях заявили представители Индии, ЮАР и Марокко.

Алексей Семенов