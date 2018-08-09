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09.08.2018
РИА Новости

"Искандер-М" выполнили электронные пуски по условным целям в горах Кавказа

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Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетных соединений Южного военного округа провели учебно-боевые пуски электронным способом в ходе совместных тактических учений соединений и воинских частей общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного на Северном Кавказе, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Позиции ракетчиков были развернуты на территории двух общевойсковых полигонов ЮВО, расположенных на Ставрополье и на Кубани.

"Ракетчики уничтожили командные пункты, колонны боевой техники и массовые скопления живой силы условного противника, выявленные в горах", - сказал он. Точные координаты объектов условного противника получили разведывательные подразделения российской военной базы ЮВО в Южной Осетии с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец".

В целях организации оперативного управления между командными пунктами ракетных соединений и общевойсковых подразделений устойчивую и непрерывную связь по закрытым каналам в единой системе разведывательно-ударного контура обеспечили военные связисты.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного на Северном Кавказе, проводит совместные тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных в горах Кавказа.

Совместные тактические учения проводятся в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них принимают участие более 2 тысяч военнослужащих и задействовано около 400 единиц военной техники.

08.08.2018
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Южная Осетия
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Искандер
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