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09.08.2018
ТАСС

Путин поддержал предложение оснащать все самолеты авиакомпаний РФ модулем ГЛОНАСС

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что это даст "возможность более точной навигации для экипажей"

НОВО-ОГАРЕВО, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов российских авиакомпаний модулем ГЛОНАСС.

На совещании у главы государства Рогозин напомнил, что с начала этого года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. "Это сотни спасенных жизней", - сказал глава Роскосмоса. "Мы предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более, производимых на территории РФ. Они таким же образом должны быть оснащены в обязательном порядке модулями ГЛОНАСС или в отдельных случаях ГЛОНАСС-GPS", - сказал Рогозин.

"Мы предлагаем это сделать законодательно", - добавил он. "Это даст нам возможность более точной навигации для экипажей", - сказал Рогозин. "Я "за", - сказал Путин. "Проработайте пожалуйста в установленном порядке с правительством", - добавил президент.

Рогозин также добавил, что в России аэропорты оснащены такой системой, а сами самолеты, которые пока преимущественно иностранного производства, таких модулей не имеют. "Доклад я подготовил и вам представлю", - сказал глава Роскосмоса.

08.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
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