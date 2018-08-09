Путин поддержал предложение оснащать все самолеты авиакомпаний РФ модулем ГЛОНАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что это даст "возможность более точной навигации для экипажей"

НОВО-ОГАРЕВО, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов российских авиакомпаний модулем ГЛОНАСС.

На совещании у главы государства Рогозин напомнил, что с начала этого года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. "Это сотни спасенных жизней", - сказал глава Роскосмоса. "Мы предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более, производимых на территории РФ. Они таким же образом должны быть оснащены в обязательном порядке модулями ГЛОНАСС или в отдельных случаях ГЛОНАСС-GPS", - сказал Рогозин.

"Мы предлагаем это сделать законодательно", - добавил он. "Это даст нам возможность более точной навигации для экипажей", - сказал Рогозин. "Я "за", - сказал Путин. "Проработайте пожалуйста в установленном порядке с правительством", - добавил президент.

Рогозин также добавил, что в России аэропорты оснащены такой системой, а сами самолеты, которые пока преимущественно иностранного производства, таких модулей не имеют. "Доклад я подготовил и вам представлю", - сказал глава Роскосмоса.