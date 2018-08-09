Путин поставил задачу вывести космическую промышленность на рост качества продукции

Это является основным условием для увеличения коммерческого потенциала отрасли, отметил президент России

НОВО-ОГАРЕВО, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести ракетно-космическую отрасль на новый уровень качества. Такое заявление он сделал на совещании по развитию этой сферы.

"Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной", - заявил он. "Это ключевое условие для увеличения коммерческого потенциала отрасли, для эффективной работы на мировом рынке, где конкуренция, а иногда жесткое соперничество постоянно растут", - подчеркнул глава государства.

Путин также призвал создать условия "для продуктивной, слаженной работы предприятий космической отрасли". В том числе, "речь идет о повышении финансовой устойчивости организаций, социальных гарантиях и создании стимулов для притока молодых и талантливых кадров", - пояснил глава государства.

Президент РФ также отметил, что намерен заслушать доклады по развитию отрасли, в частности, по созданию носителя сверхтяжелого класса, по пилотируемой программе и строительству космодрома Восточный.

"Некоторое время назад правительству и Роскосмосу я дал ряд поручений, касающихся наращивания орбитальной группировки, создания носителя сверхтяжелого класса, реализации пилотируемой программы, завершения строительства космодрома Восточный", - напомнил Путин. "Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти поручения", - сказал он.

"У России есть все необходимые конструкторские, инженерные, технические возможности для реализации этих проектов", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что космическая отрасль для России имеет стратегическое значение. "Ее уверенное, поступательное развитие необходимо для национальной безопасности, укрепления научного потенциала и создания инновационных производств", - заявил президент России. "Исследование и освоение космоса, использование открывающихся возможностей в интересах экономики, социальной сферы - это важнейшие направления технологического прорыва России", - убежден он.

Глава государства предложил обсудить программы развития ракетно-космической промышленности, а также дополнительные меры по обеспечению устойчивости отрасли и ее сбалансированной работы.

В совещании принимают участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главкома ВКС - командующий Космическими войсками Александр Головко, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.