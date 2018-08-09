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09.08.2018
ТАСС

Земля попала в метеорный поток Персеиды. Как правильно смотреть и снимать звездопад

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Источник: © AP Photo/Petar Petrov

В первой половине августа в небе хорошо виден метеорный поток Персеиды, который достигает максимума активности в ночь с 12-го на 13-е. Откуда он берется и как им лучше любоваться — в материале ТАСС

Представьте, что в ветреный день вы проезжаете перекресток, через который только что пронесся самосвал с песком. За ним тянется пыльный шлейф, и множество песчинок попадет в ваше ветровое стекло. Теперь перенесем эту картину в космос: вместо самосвала будет комета, вместо перекрестка — пересечение орбит, вместо ветра — солнечный свет, а вместо ветрового стекла — земная атмосфера.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Метеороид (метеорная частица, метеорное тело) — движущийся в межпланетном пространстве объект крупнее пылинки, но меньше астероида, то есть размером не более 1 м.

Метеор — вспышка, сопровождающая сгорание метеороида в атмосфере Земли.

Болид — особенно яркий метеор; у болидов бывает заметный угловой размер, дробление в полете, след.

Метеорит — обломок крупного метеороида, не сгоревший полностью в атмосфере и упавший на землю.

Откуда берутся Персеиды

Частицы метеорного потока порождает комета Свифта — Таттла. Двигаясь по сильно вытянутой орбите, она совершает один оборот вокруг Солнца за 133 года. При сближении со звездой ее ядро частично испаряется, и газы уносят с собой песчинки и камешки — из них позади кометы образуется шлейф.

Тысячелетиями давление солнечного излучения размывает его по ширине и растягивает вдоль орбиты. Ширина метеорного потока Персеид превышает 40 млн км, и Земля пересекает его более месяца, двигаясь вокруг Солнца со скоростью 30 км/с. Однако самая плотная часть потока заметно уже — 1,3 млн км, и мы пересекаем ее примерно за 12 часов.

Частицы Персеид встречаются с Землей на скорости 53 км/c. Расстояние от Москвы до Екатеринбурга они преодолели бы за полминуты. Миллиметрового размера песчинка при такой скорости имеет энергию рекордного по силе удара молотом или взрыва 1 грамма тротила. Она могла бы проделать изрядную пробоину в корпусе космического корабля.

Однако концентрация частиц крайне мала. Чтобы одна такая попала в МКС, пришлось бы ждать около десяти лет в самой плотной, центральной части потока. Так что метеороиды, несмотря на скорость и впечатляющий вид при сгорании в небе, представляют намного меньшую угрозу для полетов, чем искусственный орбитальный космический мусор.  

В этом году условия для наблюдения Персеид особенно благоприятны. Во-первых, максимум активности приходится на тот период, когда в Европе и России будет ночь. Во-вторых, 11 августа будет новолуние, а значит, лунный свет не помешает наблюдениям.

Международная метеорная организация (IMO) прогнозирует активность Персеид на уровне 110 метеоров в час, причем в ночь максимума возможны (но не гарантированы) два дополнительных всплеска активности, предположительно около 23:00 и 5:30 по московскому времени. Они связаны со сгущениями метеорных частиц, которые были замечены в прошлые годы.

Как смотреть на метеоры

Для наблюдения активного потока не требуется сложной подготовки и аппаратуры: метеоры видны невооруженным глазом. Надо только знать, когда и куда смотреть, и устроиться поудобнее.

Радиант Персеид — небольшая область на небе, которая из-за эффекта перспективы кажется источником метеоров одного потока, — располагается, как следует из названия, в созвездии Персея. В начале ночи созвездие находится низко над восточным горизонтом, метеоры потока видны достаточно редко, но зато бывают длинными, пересекающими все небо.

В середине ночи Персей поднимается и смещается к югу, метеоров становится больше. Лучшее время для наблюдений Персеид — в три-четыре часа утра, а в южных районах — до пяти утра. Смотреть прямо в радиант не стоит, поскольку метеоров там не очень много и они короткие. Лучше следить за областью неба немного в стороне от радианта — в зените, на юге и юго-западе.

Не менее интересны фотографические наблюдения метеоров. Для этого нужен цифровой фотоаппарат с широкоугольным объективом и дистанционным управлением (от пульта или компьютера), снимающий с выдержкой не менее 30 секунд. Камеру ставят на штатив или просто кладут на ровную поверхность, направляя в зенит. Затем один за другим делаются кадры с длительной экспозицией.

Чтобы поймать красивый метеор, обычно требуются снимки с общей продолжительностью экспозиции два-три часа — намного больше, чем при визуальных наблюдениях. Во-первых, даже у широкоугольных объективов поле зрения меньше, чем у человека, во-вторых, фотоаппарат не может повернуть взгляд в сторону метеора, появившегося у края поля зрения. Шансы увеличиваются, если поставить сразу несколько камер, направив их на разные участки неба, или использовать объектив типа "рыбий глаз".

Рекомендации для наблюдателей

  • Тепло оденьтесь и возьмите средство против насекомых, выберитесь в такое место, где нет городской засветки.
  • Подготовьте место для наблюдений (шезлонг, надувной матрас). Сориентируйте его на юго-восток в начале ночи и на юг в конце. Лежа вы должны видеть зенит, а на краю поля зрения — созвездие Персея.
  • За 15 минут до наблюдений перестаньте смотреть на источники яркого света (фонарики, смартфоны, костер), чтобы глаза привыкли к темноте. Если нужен свет, наденьте на фонарик красный светофильтр, например, из полиэтиленового мешка и переведите смартфон в ночной режим.
  • Смотрите в небо не менее 15 минут подряд, а лучше час. Метеоры следуют неравномерно, даже на пике активности можно за пять-десять минут ничего не увидеть, а потом будет несколько метеоров за одну минуту.
  • Рассматривайте рисунок созвездий, но не концентрируйте взгляд на отдельных звездах. Не переводите взгляд резко с одной точки неба на другую, иначе звезды могут создать иллюзию метеора.
  • При наблюдении в группе полезно сообщать вслух о замеченных метеорах, не отрывая взгляда от неба. Вы обнаружите, что не каждый метеор замечают все наблюдатели.
  • Полезно заранее изучить по карте основные созвездия и выбрать несколько звезд, чтобы сравнивать блеск метеоров. Направление метеоров описывается "по часам": 12 часов — в сторону головы, три — вправо и т.д.
  • Если хотите, чтобы ваши наблюдения имели научную ценность, изучайте материалы на сайте Международной метеорной организации.

Александр Сергеев, научно-популярный сайт "Чердак"

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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