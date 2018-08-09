Команда России стала лучшей на конкурсе водителей на Армейских международных играх

Двое военных Владислав Белых и Анастасия Серегина получили в подарок машины LADA Granta

ВОРОНЕЖ, 8 августа. /ТАСС/. Российские военные водители победили на конкурсе "Мастера автобронетанковой техники - 2018", который проходил в Острогожске Воронежской области в рамках Армейских международных игр. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Первое место заняла Российская Федерация, второе место Китайская Народная Республика, третье место Венесуэла, четвертое место Египет. Отдельными призами наградили российских водителей - старшего прапорщика Владислава Белых и водителя трала Анастасию Серегину. Им подарили машины LADA Granta, - уточнили в пресс-службе.

Организаторы пояснили, что состязания проводились в несколько этапов: в первый день состоялись индивидуальные гонки, конкурс капитанов, конкурс по экстремальному преодолению водных преград на вододроме глубиной около двух метров, во второй день прошел самый зрелищный заезд - командная эстафета, которая и определила победителей.

"Соревнования проходят у нас четвертый год подряд на этой земле. В прошлом году у нас отсутствовала сборная команда Китайской Республики, теперь они подготовились, доработали свою технику, позанимались с экипажами и снова пробовали победить на Воронежской земле, но у них не получилось", - рассказал главный судья соревнований полковник Дмитрий Настоящий.

Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" проходил на территории войсковой части в Острогожске 7 и 8 августа. В нем принимали участие команды из России, Китая, Республики Венесуэла и Египта, а также вне конкурса команда ДОССАФ и женская сборная России, впервые выступившая на таких соревнованиях.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.