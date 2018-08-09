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09.08.2018
ТАСС

Около 20 самолетов ЮВО массированным ударом уничтожили условного противника в Закавказье

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Российский истребитель-бомбардировщик. Архивное фото
Российский истребитель-бомбардировщик. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Эпизод отрабатывался в рамках совместных учений военнослужащих российской военной базы в Армении и общевойсковых соединений округа

ТАСС, 8 августа. Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа нанесла удар по условному противнику в горах Закавказья. Эпизод отрабатывался в рамках совместных учений военнослужащих российской военной базы в Армении и общевойсковых соединений округа, сообщили в среду в пресс-службе округа.

"Около 20 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа было задействовано в нанесении ракетно-бомбового удара по позициям условного противника на горных общевойсковых полигонах российских военных баз в Закавказье - Дзарцеми в Южной Осетии, Цабал - в Абхазии и Алагяз в Армении", - сообщили в округе.

В состав группы самолетов вошли истребители Су-30, Су-27СМ, МиГ-29 и бомбардировщики Су-34. Они отработали задачи в интересах мотострелковых и танковых подразделений. Передовые авианаводчики применили комплексы разведки, управления и связи "Стрелец-ВР".

"Бомбометание и ракетные пуски выполнялись как имитационно, так и с боевым применением", - отметили в пресс-службе округа. Все цели были поражены без промахов.

В округе подчеркнули, что практика управления авиацией внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот мотострелковых и танковых частей округа.

Совместные тактические учения в Южном военном округе проводятся в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них принимают участие более 4,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.

08.08.2018
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принадлежат ТАСС
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