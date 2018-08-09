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09.08.2018
Военное обозрение

В Сирии замечен БРДМ-2 с самодельной "динамической защитой"

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В ходе последних боевых операций правительственные войска САР обзавелись значительным количеством трофейной техники, которая была передана им капитулировавшими боевиками, пишет Российская газета.

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Среди переданных танков и легких бронемашин "затесалась" одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2). Российские военные их называют "бардаками".

Обращает на себя внимание дополнительная самодельная защита трофейной машины: на броне вдоль бортов умельцы установили коробки из-под боеприпасов. Вряд ли они пустые. Скорее всего, боевики наполнили их песком либо гравием, в надежде, что таким образом смогут защититься от реактивных гранат.

Можно также предположить наличие другого наполнителя, превращающего коробку в своеобразный элемент динамической защиты. Как сообщалось ранее, некоторые "изобретатели" помещают в подобные коробки осколочные гранаты, которые, по их мнению, при попадании боеприпаса взорвутся и рассеют направленную внутрь корпуса машины кумулятивную струю.

https://twitter.com/

Специалисты в эффективности таких мер сомневаются. По их словам, вероятность удачного исхода при срабатывании подобной защиты равна нулю.

Сегодня сирийская армия использует БРДМ-2 в очень ограниченных количествах. На передовой они практически не встречаются. Применение им нашлось в тылу в качестве охранников какого-либо военного объекта.

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БРДМ-2
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