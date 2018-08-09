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09.08.2018
РИА Новости

Полеты и стрельбы в рамках "Авиадартс-2018" завершатся в среду

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Истребитель Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018 в Приморье
Истребитель Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018 в Приморье.
Источник: © РИА Новости / Антон Балашов

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 8 авг - РИА Новости. Все полеты и стрельбы на международном конкурсе "Авиадартс-2018" планируется завершить в среду, рассказали журналистам в пресс-центре конкурса.

"Сегодня летчикам предстоит выполнить заключительные полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации - десантирование грузов массой более 5 тонн на точность приземления", - сообщили в пресс-центре конкурса.

За точностью и безопасностью стрельб следит судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Итоги конкурса будут подведены во время церемонии закрытия соревнований на аэродроме Дягилево в Рязани 11 августа.

Как сообщил ранее командующий Военно-воздушными силами - замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, в конкурсе впервые разрешены дополнительные вылеты и боевое применение, если что-то не получилось в первый раз.

Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимают участие летчики четырех стран, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана. Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области.

08.08.2018
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Белоруссия
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АРМИ-20XX
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