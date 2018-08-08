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08.08.2018
Ростех

Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур

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Швабе
Швабе.
Источник: http://shvabe.com/

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к выращиванию двухмерных наноструктур. Эта технология позволит уменьшить габариты тепловизионной аппаратуры в 3-4 раза и создать комбинированные фотосенсоры, способные видеть сразу в нескольких спектральных диапазонах: от ультрафиолетового до инфракрасного. Аналогов технологии получения таких сенсоров в мире не существует.


Новая технология максимально расширяет «видимый» устройством диапазон, благодаря чему камера сможет детектировать от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. Использование двумерных наноструктур в тепловизионной технике позволит повысить ее отказоустойчивость и уменьшить габариты за счет того, что новые сенсоры не потребуют отдельных устройств для криогенного охлаждения.


«Использование наноструктур позволяет совместить в одной камере функции нескольких устройств – обычной камеры, тепловизора и УФ-камеры. Универсальность и компактные размеры делают такое устройство очень функциональным и удобным для применения в самых разных сферах. В первую очередь, это новое слово в оснащении беспилотников, которые получат на борт одну легкую и эффективную камеру вместо нескольких. С ее помощью можно успешно вести поисковые операции в условиях плохой видимости, например при пожаре или в тумане, в густой растительности. Востребованными такие камеры будут и в сфере мониторинга энергетических объектов, где инфракрасный и ультрафиолетовый спектры позволят обнаружить повреждение изоляции и нарушение проводимости. Это уникальная технология, аналогов у которой сегодня в мире нет», - отмечает исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.


В рамках проекта планируется использовать широкую номенклатуру двумерных наноматериалов: как на основе моноэлементных материалов, в частности графена и фосфорена, так и бинарных слоистых соединений, в том числе гетероструктур.


«Технология предполагает создание двумерных и одномерных наноструктур с применением передовых физических и химических методов. Наноструктуры обещают настоящий технологический прорыв не только в фотосенсорике, но и микроэлектронике, микросистемной технике и других областях современной науки и техники», – рассказал первый заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию холдинга «Швабе» Сергей Попов.

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
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