Росэлектроника организует производство персональных компьютеров специального назначения

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) на базе АО «НПО «Импульс» (Санкт-Петербург) начал производство персональных компьютеров общего и специального назначения любых конфигураций.

По техническому заданию заказчика специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям ФСТЭК, проводят специальные проверки, исследования и аттестацию для применения ПК в работе с закрытой информацией или информацией, имеющей ограниченный доступ. В результате заказчик получает рабочее место, которое в точности соответствует заданным требованиям и готово к аттестации для работы с государственной тайной, а также полный комплект необходимой документации.

НПО «Импульс» реализует полный спектр задач: проектирование, изготовление, входной контроль качества комплектующих, спецпроверки, специсследования, военная приемка, аттестация, сопровождение полным комплектом документации по Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сборка и специальные проверки компьютера офисного типа занимают 10 рабочих дней. Специалисты предприятия могут собирать до 25 машин в неделю.

«НПО «Импульс» имеет большой опыт сборки компьютеров для внутренних нужд и готово выйти на коммерческий рынок, - отметили в пресс-службе «Росэлектроники». – По нашим подсчетам, стоимость готового компьютера, собранного на НПО «Импульс», на 15-30% ниже, чем у конкурентов. Среди потенциальных заказчиков предприятия - государственные учреждения, специальные ведомства и Министерство обороны РФ».

Также НПО планирует выстроить полный цикл по производству и сопровождению собственных персональных компьютеров на базе процессоров «Эльбрус». На опытном заводе предприятия будет организовано изготовление плат, монтаж компонентов, сборка с другими импортными готовыми платами, установка в корпуса.