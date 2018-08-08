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08.08.2018
ОАО «Росэлектроника»

Росэлектроника организует производство персональных компьютеров специального назначения

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Логотип Объединенной "Росэлектроники".
Источник: http://internavigation.ru/

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) на базе АО «НПО «Импульс» (Санкт-Петербург) начал производство персональных компьютеров общего и специального назначения любых конфигураций.


По техническому заданию заказчика специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям ФСТЭК, проводят специальные проверки, исследования и аттестацию для применения ПК в работе с закрытой информацией или информацией, имеющей ограниченный доступ. В результате заказчик получает рабочее место, которое в точности соответствует заданным требованиям и готово к аттестации для работы с государственной тайной, а также полный комплект необходимой документации.


НПО «Импульс» реализует полный спектр задач: проектирование, изготовление, входной контроль качества комплектующих, спецпроверки, специсследования, военная приемка, аттестация, сопровождение полным комплектом документации по Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сборка и специальные проверки компьютера офисного типа занимают 10 рабочих дней. Специалисты предприятия могут собирать до 25 машин в неделю.


«НПО «Импульс» имеет большой опыт сборки компьютеров для внутренних нужд и готово выйти на коммерческий рынок, - отметили в пресс-службе «Росэлектроники». – По нашим подсчетам, стоимость готового компьютера, собранного на НПО «Импульс», на 15-30% ниже, чем у конкурентов. Среди потенциальных заказчиков предприятия - государственные учреждения, специальные ведомства и Министерство обороны РФ».


Также НПО планирует выстроить полный цикл по производству и сопровождению собственных персональных компьютеров на базе процессоров «Эльбрус». На опытном заводе предприятия будет организовано изготовление плат, монтаж компонентов, сборка с другими импортными готовыми платами, установка в корпуса.

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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