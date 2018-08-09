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09.08.2018
Delfi

Подумал, что началась война

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon.
Источник: © flickr.com, Airwolfhound

Самолет НАТО обстрелял Эстонию.

Во вторник в 15.44 в тренировочной зоне Военно-воздушных сил Эстонии в районе Отепя произошло ЧП - испанский истребитель "Еурофайтер" по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса "воздух-воздух". Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.

У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты "АМРААМ" составляет 3,7 метра, диаметр - 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом. Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера. Силы обороны начали поисковую операцию, в которой используются также вертолеты.

Аэронавигационную службу Эстонии уведомили о выпущенной испанским истребителем боевой ракете только спустя пару часов. По словам командующего Военно-воздушными силами Рииво Валге, радиус полета ракеты может составлять 100 километров. На вопрос, о том, что будет, если она приземлилась на чью-нибудь крышу, Валге сказал, что в таком случае об этом надо сообщить, а на тему предоставления возможных компенсаций предпочел не спекулировать.

Расследование обстоятельств ошибочного запуска ракеты ведут ведут эстонские Военно-воздушные силы, Испания и НАТО. "Если имела место техническая неисправность, нет смысла говорить о чьем-то наказании. Сейчас приоритет - безопасность населения", - сказал Валге.

Премьер-министр Юри Ратас, говоря о выпущенной по ошибке ракете, сказал, что самым плохим сценарием было бы то, если бы инцидент привел к человеческим жертвам. Ратас отметил, что при обеспечении безопасности Эстонии миссия противовоздушной обороны (ПВО) очень важна и необходима, но также добавил, что всегда нужно следить за безопасностью гражданских лиц. Он подчеркнул, что хотя вчерашний инцидент, к счастью, обошелся без человеческих жертв, несмотря на это, событие чрезвычайно достойно сожаления.

Выпущенная испанским истребителем ракета привела к серьезной неразберихе. В редакцию Delfi обратились несколько человек, которые рассказали о том, как слышали взрыв. Некоторые утверждают, что слышали его раньше, чем он произошел по данным Сил обороны.

По словам проживающего в районе Раунакюла в Тарту Тоомаса, он слышал взрыв после трех часов. "Чуть позже был какой-то сильный хлопок. Я посмотрел, что, может, что-то взлетело в воздух. Он был довольно сильный. Можно было даже почувствовать ударную волну", - сказал мужчина.

"Мы были на улице и что-то взорвалось. Мы с женой посмотрели друг на друга и подумали, что началась война, - рассказывает другой читатель. - Это было не близко, но удар был увесистый. Это не могло быть совпадением. Это точно связано с этим инцидентом".

Еще одни читатель также утверждает, что слышал взрыв существенно раньше: "Взрыв был слышен на час или даже два раньше (того времени, которое называют Силы обороны, где-то около 12:30. - прим. ред.), так что непонятно, правильно ли указано время".

Проживающий в тартуском районе Карлова читатель сказал, что услышал хлопок примерно в без пятнадцати четыре. "Я посмотрел, в 15:42 позвонил друг, чтобы я вышел и встретился с ним. Я минут 5 постоял на улице и мы услышали хлопок".

Житель деревни Хийекюла под Тарту сказал, что звук, который они услышали с коллегой, был сильным и доносился издалека: "Мы еще подумали с ним, что что-то взрывают или началась война".

Донеслись звуки и до Йыгевамаа. Житель деревни Муллавере написал, что шум истребителей со стороны Тарту слышался уже с самого утра. "Данный хлопок, который отличался от самолетного шума, произошел (одновременно с шумом самолетов) примерно за 2-3 минуты до 15:45 (после хлопка я сразу зашел в дом и открыл компьютер, в истории зафиксировано время) и был не очень сильным", - сообщил он.

В Вильянди гул самолетов и хлопки были слышны еще за день это этого: "6 августа мы работали в 30 км от Вильянди близ Мустла и услышали сильный взрыв над Выртсъярв. До и после этого истребители постоянно летали туда-сюда. Я подумал, что началась война. 7 августа мы работали там же. Истребители тоже летали, но хлопков не было".

Пресс-секретарь Лыунаского центра спасения сказал Delfi, что в промежутке с 12:30 до 13:30 ни одного взрыва ими зарегистрировано не было и признал, что выпущенная ракета привела к серьезной неразберихе.

Пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс неразбериху с временем прокомментировать не смог.


Delfi.ee, Эстония

08.08.2018
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1 комментарий
№1
09.08.2018 12:21
Цитата, около Тарту
"Мы были на улице и что-то взорвалось. Мы с женой посмотрели друг на друга и подумали, что началась война, ...
Цитата, около Хийекюла
"Мы еще подумали с ним, что что-то взрывают или началась война". ...
Цитата, около Выртсъярв
До и после этого истребители постоянно летали туда-сюда. Я подумал, что началась война. ...
- оцените уровень истерии! Эти люди и правда ожидают войны?!
+2
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