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09.08.2018
ЦАМТО

Словацкое предприятие LOTN завершило ремонт первого вертолета Ми-17В-5 ВС Афганистана

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Ввертолеты Ми-17
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17.
Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов

ЦАМТО, 8 августа. Минобороны Словакии объявило о завершении принадлежащим ему авиаремонтным предприятием LOTN капремонта и обслуживания первого вертолета Ми-17В-5, состоящего на вооружении Афганской национальной армии.

Как заявлено, после проведения ремонта вертолет прошел в Словакии первый этап летных испытаний. Второй этап летных испытаний будет проведен в Афганистане. Вертолет отправлен из аэропорта имени М.Р.Штефаника (Братислава) в Афганистан 28 июля. Компания LOTN продолжит работы по контракту, выполнение которого регулярно контролирует агентство NSPA.

Как заявил председатель совета директоров и генеральный директор LOTN Мартин Душанич, это был первый в истории капитальный ремонт Ми-17В-5, выполненный при посредничестве ЕС и НАТО. Компания рассчитывает на получение дополнительных заказов на международном рынке.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) объявило тендер на проведение ремонта вертолетов Ми-17В-5 Афганской национальной армии в декабре 2015 года. Свои предложения претенденты представили к 27 января 2016 года. В конкурсе, помимо LOTN, приняли участие чешская LOM, литовские Helisota и AVIABALTIKA AVIATION, болгарская AVIONAMS JSC и американская AAL-USA.

26 октября 2016 года по результатам проведенного тендера NSPA заключило с предприятием LOTN (Letecke opravovne Trencin) контракт на обеспечение обслуживания и капитального ремонта Ми-17В-5. Требования тендера не включали работы на вертолетах, поврежденных в бою.

Как сообщали словацкие СМИ, в зависимости от потребности, в рамках контракта LOTN должна отремонтировать от 10 до 36 вертолетов Ми-17В-5. При этом стоимость контракта может составить до 110 млн. евро (122 млн. долл.). По заявлению национальных СМИ, данный контракт "спас" предприятие, которое находилось не в лучшем финансовом положении.

08.08.2018
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