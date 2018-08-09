Lockheed Martin поставила ВВС США последний модернизированный самолет C-5M "Супер Гэлакси"

ЦАМТО, 8 августа. Компания Lockheed Martin объявила о состоявшейся 2 августа на предприятии в Мариэтте (шт.Джорджия) церемонии передачи командованию резерва ВВС США 52-го стратегического военно-транспортного самолета C-5, модернизированного к версии C-5M "Супер Гэлакси".

С поставкой данного самолета завершена реализация программы повышения надежности и замены двигателей самолета RERP (Reliability Enhancement and Re-engining Program), обеспечивающая продление срока службы парка C-5 до 2040-х гг.

После завершения церемонии передачи последний C-5M совершил перелет на авиабазу "Стюарт" (шт.Нью-Йорк), где будут выполнены работы по восстановлению окраски самолета. После завершения этих работ C-5M выполнит перелет на авиабазу "Уэстовер" (шт.Массачусетс), где размещено 439-е транспортное авиакрыло командования резерва ВВС США. Он станет 8-ым самолетом C-5M на этой базе.

C-5 "Гэлакси" эксплуатируется исключительно ВВС США (с 1970 года) и является крупнейшим стратегическим самолетом ВТА в их составе. Целью модернизации C-5 является увеличение эксплуатационного ресурса и улучшение летно-технических характеристик с целью их дальнейшего использования в стратегических воздушных перевозках до 2040 года.

Первый полет модифицированный C-5M "Супер Гэлакси" выполнил в Мариэтте (шт.Джорджия) 19 июня 2006 года. Усовершенствование самолетов C-5 к версии C-5M "Супер Гэлакси" началось в 2010 году после завершения испытаний первых трех опытных образцов. Первый серийный C-5M был поставлен ВВС США 19 января 2011 года. О достижении C-5M "Супер Гэлакси" состояния начальной готовности к боевому применении ВВС США объявили в феврале 2014 года.

Проект модернизации ВТС С-5 "Гэлакси" к варианту C-5M "Супер Гэлакси" осуществляется в два этапа. В рамках первой фазы с целью уменьшения рабочей нагрузки на экипаж и увеличения ситуативного понимания была реализована программа усовершенствования бортового радиоэлектронного оборудования AMP (Avionics Modernization Program). Вторая фаза модернизации представляла собой программу повышения надежности и замены двигателей RERP и предусматривала оснащение С-5 новыми турбовентиляторными двигателями F138-GE-100 (коммерческое обозначение CF6-80C2L1F) тягой 50 тыс. фунтов производства General Electric, а также модернизацию или замену 70 других основных компонентов и подсистем самолетов.

С новыми двигателями крейсерская высота полета C-5M увеличилась c 7300 до 10000 м, взлетная тяга возросла на 22% по сравнению с установленным на C-5A/B/C TF39, на 30% сокращен разбег при взлете, на 58% возросла скорость набора высоты, на 17% сокращены эксплуатационные расходы, снижен расход топлива. В результате этих усовершенствований модернизированный самолет может перевозить значительно большее количество груза на более длинные расстояния.

Всего в рамках программы модернизации Lockheed Martin усовершенствовала 49 самолетов версии C-5B, два версии C-5C и один C-5A. C-5 способен совершать трансконтинентальные перелеты с двумя 78-тонными основными боевыми танками M1A1 на борту, а также перевозить другую крупногабаритную и тяжелую технику, в том числе вертолеты.