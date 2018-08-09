Войти
09.08.2018
ЦАМТО

Контрольно-ревизионное управление Индии подвергло критике приобретение американских самолетов БПА P-8I "Нептун"

466
0
0
P-8I-IN-322-Neptune-Maritime-Aircraf_001
Самолет дальней морской разведки и противолодочной обороны Boeing P-8I Neptune (б/н IN322) ВМС Индии. Источник: Военный Паритет.

ЦАМТО, 8 августа. Согласно докладу контрольно-ревизионного управления Индии (CAG), тендер по закупке самолетов базовой патрульной авиации, победу в котором в 2008 году одержала компания Boeing с P-8I "Нептун", был проведен со значительными нарушениями.

Как сообщает India Times со ссылкой на представленный 8 августа в парламенте страны доклад CAG, в ходе конкурса имели место "преднамеренные действия" в пользу американской компании Boeing, которая соперничала испанской EADS CASA.

В частности, Министерство обороны Индии в финансовую заявку EADS CASA включила, кроме непосредственно самих самолетов, и стоимость 20-летнего пакета поддержки. Таким образом, предложение Boeing оказалось дешевле, и американская компания была "ошибочно" выбрана победителем тендера.

Контракт стоимостью 2,138 млрд. долл. на поставку 8 самолетов БПА P-8I "Нептун" был заключен с Boeing в январе 2009 года. Компания Boeing предложила пакет поддержки позднее по отдельному офсетному контракту.

Кроме того, как отмечается в докладе, договор был подписан для удовлетворения срочных потребностей ВМС Индии, однако компания Boeing до сих пор не выполнила свои обязательства по компенсационной программе на сумму 641 млн. долл., хотя в контракте указано, что все офсетные обязательства должны были быть выполнены к августу 2016 года.

В своем докладе CAG утверждает, что американская платформа не полностью соответствует требованиям индийских ВМС. Из-за ограниченных возможностей установленных на борту радаров, самолет не в состоянии обеспечить предусмотренные требованиями ТТЗ зоны покрытия.

В технической части доклада также указывается, что хотя торпеды и были приобретены в рамках дополнительной сделки, "критически важные" боеприпасы для противолодочной борьбы еще не закуплены. Также есть ограничения в работе гидроакустических буев.

Справочно:

Базовый контракт на поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" и вспомогательного оборудования правительство Индии подписало в январе 2009 года. Стоимость договора составила 2,138 млрд. долл. К настоящему времени все восемь самолетов поставлены и базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду).

Министерство обороны Индии 27 июля 2016 года реализовало опцион и подписало с компанией Boeing соглашение стоимостью 1 млрд. долл., предусматривающее поставку четырех дополнительных многоцелевых морских самолетов P-8I "Нептун".

Проект будет реализован как комбинация прямых коммерческих контрактов с Boeing и закупки вооружений в рамках программы "Иностранные военные продажи". Их поставка начнется в 2020 году.

P-8I является адаптированным под требования ВМС Индии вариантом новейшего самолета БПА нового поколения P-8A "Посейдон", который разработан для ВМС США на базе авиалайнера "Боинг-737-800ERX". Самолеты производятся возглавляемым Boeing промышленным консорциумом, в состав которого входят CFM International, Northrop Grumman, Raytheon, Spirit AeroSystems, BAE Systems и GE Aviation.

Четыре новых самолета второй партии будут оборудованы недавно разработанной Raytheon многоцелевой РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, противокорабельными ракетами "Гарпун" Блок.2, 6-8 легкими противолодочными торпедами Mk-54 Mod.0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км. Версия P-8I включает ряд систем, разработанных и произведенных в Индии.

На момент подписания контракта открытым оставался вопрос оснащения P-8I системами шифрованной связи и радиоэлектронной борьбы, поскольку Индия продолжала переговоры с США о подписании необходимых для продажи данного оборудования меморандума CISMOA (Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement) и соглашения ВЕСА (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Cooperation). Запрошенное оборудования могло быть установлено только в том случае, если Индия подписала меморандум CISMOA и соглашение ВЕСА до начала поставок (информации о подписании данных документов сведений не имеется).

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Испания
США
Продукция
B-2 Spirit
Boeing-737
Harpoon ПКР
P-8 Poseidon
Компании
BAE Systems
Boeing
EADS
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.01.2017
ВМС США получили 50-й самолет БПА P-8A «Посейдон»
18.11.2016
Поставка ВМС Индии дополнительных самолетов P-8I «Нептун» начнется в 2020 году
01.08.2016
Минобороны Индии подписало с «Боингом» контракт на закупку четырех дополнительных самолетов P-8I «Нептун»
16.11.2015
«Боинг» завершил поставку ВМС Индии самолетов БПА P-8I «Нептун»
13.07.2015
Индия реализует опцион на закупку четырех самолетов БПА P-8I «Нептун»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 17:09
  • 29
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 09.08 15:33
  • 56
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 09.08 15:03
  • 2
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 09.08 14:44
  • 2
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 09.08 14:25
  • 1
Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М
  • 09.08 14:20
  • 2
В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году
  • 09.08 14:05
  • 41
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 14:03
  • 32
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 09.08 13:39
  • 3
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 09.08 12:39
  • 2
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 12:37
  • 11
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К
  • 09.08 12:26
  • 4076
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.08 12:21
  • 1
Подумал, что началась война
  • 09.08 12:01
  • 2
Видео: Можно ли уничтожить автомобиль при помощи ВОГ-25
  • 09.08 11:14
  • 8
Малайзия пожаловалась на небоеготовность Су-30МКМ