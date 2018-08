Контрольно-ревизионное управление Индии подвергло критике приобретение американских самолетов БПА P-8I "Нептун"

ЦАМТО, 8 августа. Согласно докладу контрольно-ревизионного управления Индии (CAG), тендер по закупке самолетов базовой патрульной авиации, победу в котором в 2008 году одержала компания Boeing с P-8I "Нептун", был проведен со значительными нарушениями.

Как сообщает India Times со ссылкой на представленный 8 августа в парламенте страны доклад CAG, в ходе конкурса имели место "преднамеренные действия" в пользу американской компании Boeing, которая соперничала испанской EADS CASA.

В частности, Министерство обороны Индии в финансовую заявку EADS CASA включила, кроме непосредственно самих самолетов, и стоимость 20-летнего пакета поддержки. Таким образом, предложение Boeing оказалось дешевле, и американская компания была "ошибочно" выбрана победителем тендера.

Контракт стоимостью 2,138 млрд. долл. на поставку 8 самолетов БПА P-8I "Нептун" был заключен с Boeing в январе 2009 года. Компания Boeing предложила пакет поддержки позднее по отдельному офсетному контракту.

Кроме того, как отмечается в докладе, договор был подписан для удовлетворения срочных потребностей ВМС Индии, однако компания Boeing до сих пор не выполнила свои обязательства по компенсационной программе на сумму 641 млн. долл., хотя в контракте указано, что все офсетные обязательства должны были быть выполнены к августу 2016 года.

В своем докладе CAG утверждает, что американская платформа не полностью соответствует требованиям индийских ВМС. Из-за ограниченных возможностей установленных на борту радаров, самолет не в состоянии обеспечить предусмотренные требованиями ТТЗ зоны покрытия.

В технической части доклада также указывается, что хотя торпеды и были приобретены в рамках дополнительной сделки, "критически важные" боеприпасы для противолодочной борьбы еще не закуплены. Также есть ограничения в работе гидроакустических буев.

Справочно:

Базовый контракт на поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" и вспомогательного оборудования правительство Индии подписало в январе 2009 года. Стоимость договора составила 2,138 млрд. долл. К настоящему времени все восемь самолетов поставлены и базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду).

Министерство обороны Индии 27 июля 2016 года реализовало опцион и подписало с компанией Boeing соглашение стоимостью 1 млрд. долл., предусматривающее поставку четырех дополнительных многоцелевых морских самолетов P-8I "Нептун".

Проект будет реализован как комбинация прямых коммерческих контрактов с Boeing и закупки вооружений в рамках программы "Иностранные военные продажи". Их поставка начнется в 2020 году.

P-8I является адаптированным под требования ВМС Индии вариантом новейшего самолета БПА нового поколения P-8A "Посейдон", который разработан для ВМС США на базе авиалайнера "Боинг-737-800ERX". Самолеты производятся возглавляемым Boeing промышленным консорциумом, в состав которого входят CFM International, Northrop Grumman, Raytheon, Spirit AeroSystems, BAE Systems и GE Aviation.

Четыре новых самолета второй партии будут оборудованы недавно разработанной Raytheon многоцелевой РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, противокорабельными ракетами "Гарпун" Блок.2, 6-8 легкими противолодочными торпедами Mk-54 Mod.0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км. Версия P-8I включает ряд систем, разработанных и произведенных в Индии.

На момент подписания контракта открытым оставался вопрос оснащения P-8I системами шифрованной связи и радиоэлектронной борьбы, поскольку Индия продолжала переговоры с США о подписании необходимых для продажи данного оборудования меморандума CISMOA (Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement) и соглашения ВЕСА (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Cooperation). Запрошенное оборудования могло быть установлено только в том случае, если Индия подписала меморандум CISMOA и соглашение ВЕСА до начала поставок (информации о подписании данных документов сведений не имеется).