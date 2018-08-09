ВС Швейцарии получили модернизированные грузовики DURO I WE

ЦАМТО, 8 августа. По информации Министерства обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии, в Вооруженные силы страны началась поставка прошедших модернизацию грузовиков DURO I (DURO I WE), предназначенных для перевозки войск.

Модернизация грузовиков была одобрена Федеральным парламентом в рамках "Программы вооружений 2015 года". Серийная модернизация техники началась в сентябре 2017 года. Компания GDELS-Mowag поставила первые 40 модернизированных грузовиков DURO Агентству по оборонным закупкам и технологиям Armasuiss в конце мая.

В программе производства задействовано более 170 субподрядчиков во всех регионах Швейцарии.

Для справки: компания Bucher Industries поставила СВ Швейцарии около 3 тыс. грузовиков Duro в период с 1994 по 2002 гг.

Согласно графику, заказчику будет передано около 330 из 2220 заказанных модернизированных машин к концу 2018 года. Последние машины должны быть переданы во втором квартале 2022 года.

Сухопутным войскам Швейцарии модернизированные грузовики DURO будут передаваться по мере их готовности. Первые автомобили будут применяться в школе молодого пополнения уже летом 2018 года.

На первом этапе техника будет передана пехотным, бронетанковым, артиллерийским и тыловым частям. Остальные подразделения получат ее на втором этапе.

Программа модернизации DURO включает разборку машины, установку нового двигателя с фильтром тонкой очистки, новой электрической системы, новой системы освещения, модификацию тормозной системы и повторную сборку. Машина получит антиблокировочную систему, электронную систему курсовой устойчивости и ремни безопасности с четырехточечным креплением.