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09.08.2018
ЦАМТО

Завершился визит заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина в Пакистан

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 8 августа. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 6-7 августа посетил Исламскую Республику Пакистан для участия в первом заседании российско-пакистанского Военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.

На заседании подробно обсужден весь спектр двустороннего российско-пакистанского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области военного образования.

Важным результатом первого заседания Комитета стало подписание рамочного контракта "О приеме на обучение военнослужащих Исламской Республики Пакистан в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации".

Сформирована надежная нормативно-правовая база, позволяющая организовать полноценное обучение пакистанских военнослужащих в российских военных вузах.

В рамках визита А.Фомин провел ряд встреч с военно-политическим руководством Исламской Республики Пакистан.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях.

Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

08.08.2018
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