Китай выиграл первую полуфинальную эстафету "Танкового биатлона"

ЦАМТО, 8 августа. На полигоне Алабино 7 августа состоялась первая полуфинальная гонка конкурса "Танковый биатлон". В напряженной борьбе принимали участие по три экипажа от команд Ирана (цвет танка – зеленый), Китая (синий), Киргизии (красный) и Азербайджана (желтый).

Этап "Эстафета" по праву пользуется у болельщиков танкового биатлона большой популярностью. По сравнению с индивидуальной гонкой количество мишеней увеличено с 5 до 8. Каждая команда, стартуя одновременно, выполняет свой вариант прохождения трассы.

В первой полуфинальной гонке команда Ирана начала соревнования со стрельбы из спаренного пулемета, команда Китая с зенитного, команда Азербайджана с фланговой стрельбы, а команда Киргизии со скоростного участка. В этом соревновании экипажи стартуют одновременно и, преодолевая всем уже известные препятствия, проезжают четыре круга. Эстафету экипажи передают друг другу, спешившись с танков и пробежав стометровку. Зрелищности состязанию также добавляет фланговая стрельба с ходу из танковой пушки по трем мишеням "Танк" на расстоянии от 1600 до 1800 метров.

Лучшими 7 августа были китайские танкисты, показавшие предварительное время – 1 час 45 мин. 34 сек. Также у Китая лучший результат стрельбы – поражены 18 из 24 мишеней. Второй результат у танкистов Азербайджана – 1 час 56 мин. 46 сек. и 13 пораженных мишеней. Третье место занял экипаж Ирана с результатом – 2 часа 18 мин. 25 сек. и 12 пораженными целями. Окончательный результат заезда будет утвержден после осмотра мишенного поля, технического состояния танков коллегиальным решением судейской комиссии.

Команда Киргизии в ходе соревнования допустила нарушение условий проведения эстафеты и решением судей была снята с дистанции.

После первой полуфинальной эстафеты состоятся еще две – 8 августа, 9 августа – с участием российской сборной. Затем будут определены четыре команды конкурса "Танковый биатлон", которым предстоит сразиться уже в финальной эстафете 11 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.