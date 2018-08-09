С начала 2018 года введено в строй более 200 специальных военных объектов

ЦАМТО, 8 августа. . С начала года введено в строй 219 зданий и сооружений Военно-морского флота, Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения.

В целом на текущий момент завершено строительство 1281 здания и сооружения, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года и свидетельствует о продолжающемся наращивании темпов строительства и сосредоточении сил и средств военно-строительного комплекса на выполнении целевых задач Минобороны России.

Ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается, прежде всего, за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов. Исполнение графиков ввода объектов Минобороны России находится на строгом контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.