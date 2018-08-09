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09.08.2018
РИА Новости

Корабли Северного флота вышли в поход в восточные районы Арктики

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота вышел в поход в восточные районы Арктики для обеспечения безопасности морского судоходства, сообщает в среду пресс-служба Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) вышел из главной базы СФ города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики… Основная цель дальнего похода - обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в отряд входят большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", ледокол "Илья Муромец", танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-143.

Значительная часть маршрута арктического похода кораблей и судов Северного флота пройдет по Северному морскому пути, большая часть которого в настоящее время свободна ото льда, уточняют в пресс-службе.

Кроме того, среди задач, которые должны будут выполнить моряки, будет поисково-спасательное обеспечение и отработка навыков оказания помощи условным судам, потерпевшим бедствие в высоких широтах. Для проведения спасательных операций, воздушной разведки и выполнения широкого комплекса учебно-боевых задач на борту флагманского корабля - БПК "Вице-адмирал Кулаков" размещены два вертолета Ка-27 и авиационная группа, занимающаяся обеспечением полетов.

Поясняется, что это уже седьмой масштабный поход кораблей Северного флота в Арктику за последние несколько лет.

08.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
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Арктика
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пр.1452
СФ
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