В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году

Украина во время пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года передала Тбилиси зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Оса". Об этом "Радио Свобода" рассказал бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров.

"У Украины были всегда традиционно сильны позиции отношений с Грузией, и помощь, которую Украина предоставила техникой, дала возможность сделать цену этой агрессии слишком высокой для России", — поведал он.

По его словам, переданное Киевом Тбилиси оружие, включая средства противовоздушной обороны, "сработало". Также в Киеве увидели, "насколько велика сила российской армии, когда они берут большой численностью, как всегда".

О поставках украинского оружия Грузии в 2016 году рассказывал и Михаил Саакашвили, руководивший страной в 2008 году. "На Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила [системы] ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения", — говорил он два года назад.

Именно благодаря этим поставкам, по словам Саакашвили, российским военным не удалось получить преимущество в первые дни конфликта. "Украина нам дала системы "Бук" и "Оса" и несколько боевых комплектов к каждой системе. Благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал", — рассказывал экс-президент Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.