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09.08.2018
Lenta.ru

В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году

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Война в Южной Осетии. 2008г.
Война в Южной Осетии. 2008г.
Источник: Виктор Панов / РИА Новости

Украина во время пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года передала Тбилиси зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Оса". Об этом "Радио Свобода" рассказал бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров.

"У Украины были всегда традиционно сильны позиции отношений с Грузией, и помощь, которую Украина предоставила техникой, дала возможность сделать цену этой агрессии слишком высокой для России", — поведал он.

По его словам, переданное Киевом Тбилиси оружие, включая средства противовоздушной обороны, "сработало". Также в Киеве увидели, "насколько велика сила российской армии, когда они берут большой численностью, как всегда".

О поставках украинского оружия Грузии в 2016 году рассказывал и Михаил Саакашвили, руководивший страной в 2008 году. "На Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила [системы] ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения", — говорил он два года назад.

Именно благодаря этим поставкам, по словам Саакашвили, российским военным не удалось получить преимущество в первые дни конфликта. "Украина нам дала системы "Бук" и "Оса" и несколько боевых комплектов к каждой системе. Благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал", — рассказывал экс-президент Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

08.08.2018
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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Украина
Южная Осетия
Продукция
Ту-22
Проекты
Бук ЗРК
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2 комментария
№1
09.08.2018 12:31
Жаль, что подобные похвальбы (а ранее - действия) остаются безнаказанными.
И только англицкие бомжи не могут себя чувствовать в безопасности)
+1
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№2
09.08.2018 14:20
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Жаль, что подобные похвальбы (а ранее - действия) остаются безнаказанными.
Хотелось бы конечно кого-то конкретного наказать, но, думаю, #Крымнаш вполне себе компенсация. Хорошо бы и в 404 это поняли и больше к вопросу не возвращались. Равно как и англосаксы. Они любят всё посчитать. Ну вот пусть и посчитают, что за сбитые Ту-22 и Су-25-е мы типа Крым "отжали". ;)
+1
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