Маттис поддержал создание нового оперативного командования космическими операциями.

Старт тяжёлой ракеты Falcon 9 SpaceX с площадки 39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, во вторник, 6 февраля 2018 года. Falcon Heavy имеет три ускорителя первой ступени, объединяющие 27 двигателей. (Фото: Джон Рау / AP).

Похоже, Министр обороны США Джим Маттис изменил свою прежнюю позицию противника Космических войск, сообщив во вторник журналистам, что министерство обороны поддерживает создание оперативного командования космических войск.

«Нам необходимо обозначить данное пространство, как развивающуюся область для ведения военных действий, а оперативное командование - это, безусловно, первое, что мы должны создать. Мы как раз в процессе этого», - сказал Маттис по дороге в Пентагон перед почетным строем приветствия госсекретаря Великобритании по обороне Гавина Уильямсона.

«Мы разделяем озабоченность президента безопасностью наших объектов в космосе и готовы внести вклад в нашу оборону, и экономику. Нам придется решать эту задачу, поскольку другие страны демонстрируют свои возможности атаковать эти объекты», - добавил он.

Комментарии Маттиса, похоже, совпадают с недавним докладом Defense One, в котором говорится, что министерство обороны намерено предложить себя в качестве оперативного космического командования США, сформировав одиннадцатое унифицированное оперативное командование.

После рассмотрения проекта доклада Пентагона о выборе оптимального пути реорганизации имеющейся космической инфраструктуры, Defense One сообщил, что МО США планирует создать новое агентство по космическим закупкам и «Космические войска», которое объединит усилия всех четырёх служб и кооперацию.

Публикация отчета, первоначально запланированная на прошлую среду, ожидается уже на этой неделе.

Действия, предложенные Пентагоном, рассматриваются как первые шаги в направлении создания совершенно новой службы космической направленности, в соответствие с указанием президента Дональда Трампа. Однако только Конгресс может утвердить открытие нового направления деятельности вооруженных сил.

В июньском выступлении, после заседания Национального совета по космосу, Трамп распорядился создать независимые Космические Силы. Это указание противоречило официальной позиции Маттиса, секретаря ВВС Хизер Уилсон и начальника штаба ВВС генерала Дейва Голдфеина. Все они призвали Конгресс сохранить контроль космического пространства за ВВС, с целью упрощения взаимодействия во время боевых действий в Космосе.

Однако, в этот вторник, на вопрос о том, поддерживает ли он выделение военного космического направления, Маттис заявил, что он и президент «имеют полное взаимопонимание» и «вместе пробивают дорогу через все это», а вице-президент Майк Пенс выступает в роли представителя Белого Дома.

«Мы ежедневно совместно работаем со своими службами, со сторонниками на Капитолийском холме и соответствующими комитетами», - сказал он. «Как будет выглядеть эта организация и чем она будет мне полезна - это то, что я могу сформулировать вам уже сейчас. Но пока у меня не на всё есть окончательные ответы. Мы все еще агрегируем информацию».

Создавая единое космическое командование, Министерство обороны, готово пойти в оборонном бюджете 2019 года дальше, чем комитеты вооруженных сил Конгресса. В этом бюджете МО рекомендует выделить космическое командование США «под единое оперативное командование», по такому же принципу, как стратегическое командование США.

Предложение Пентагона поставило бы Стратегическое командование США и Космические войска США на один уровень.

Автор: Валери Инсинна

Перевод: ВПК.name