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09.08.2018
Российская газета

Американский генерал усомнился в мощи российского оружия

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Джон Хайтен
Джон Хайтен.
Источник: rg.ru

Американский генерал Джон Хайтен заявил, что США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. "Наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", - заявил глава Стратегического командования Соединенных Штатов.

Командующий считает, что Москва уступает Вашингтону по ядерному потенциалу, а якобы безусловное превосходство Пентагона заключается в подводном флоте и ракетных пусковых площадках, расположенных по всей территории США, передает РИА Новости.

Между тем ранее в своем исследовании бывшие сотрудники ЦРУ и Сил специальных операций признали превосходство российского ядерного оружия. Согласно их выводам, оно оказалось в несколько раз мощнее американского и китайского.

Эксперты отмечают, что новейшие российские разработки значительно опережают самое мощное оружие в других странах. Так, баллистическая ракета "Сармат" обладает мощностью 50000 килотонн, а новейшая торпеда с подлодки "Статус-6" - 100000 килотонн. Таким образом, российское ядерное оружие превосходит по силе американские аналоги в 5,5 и 11,1 раза. Россия также заняла первое место в мире по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию рассказал о разработке уникальных систем вооружений, которым аналогов в мире нет.

08.08.2018
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принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Статус-6
Ядерный щит
ЯО
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2 комментария
№1
09.08.2018 08:43
Американский генерал прав, ближайшие 2-3 года  заявленные Путиным передовые виды  оружия будут находиться на вооружении в единичных экземплярах либо проходить опытно- промышленную эксплуатацию....
0
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№2
09.08.2018 14:44
Цитата, q
Американский генерал прав
Прав то он конечно прав, но ещё пару лет назад американские генералы заявляли что они могут ОТРАЗИТЬ любую атаку, а теперь заявляют что они могут ОТВЕТИТЬ на любую атаку. А это две большие разницы. 8)
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