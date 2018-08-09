Американский генерал усомнился в мощи российского оружия

Американский генерал Джон Хайтен заявил, что США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. "Наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", - заявил глава Стратегического командования Соединенных Штатов.

Командующий считает, что Москва уступает Вашингтону по ядерному потенциалу, а якобы безусловное превосходство Пентагона заключается в подводном флоте и ракетных пусковых площадках, расположенных по всей территории США, передает РИА Новости.

Между тем ранее в своем исследовании бывшие сотрудники ЦРУ и Сил специальных операций признали превосходство российского ядерного оружия. Согласно их выводам, оно оказалось в несколько раз мощнее американского и китайского.

Эксперты отмечают, что новейшие российские разработки значительно опережают самое мощное оружие в других странах. Так, баллистическая ракета "Сармат" обладает мощностью 50000 килотонн, а новейшая торпеда с подлодки "Статус-6" - 100000 килотонн. Таким образом, российское ядерное оружие превосходит по силе американские аналоги в 5,5 и 11,1 раза. Россия также заняла первое место в мире по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию рассказал о разработке уникальных систем вооружений, которым аналогов в мире нет.