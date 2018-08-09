Мощные ПТУР сделали БТР-87 идеальным убийцей современных танков

Новейший российский бронетранспортер БТР-87 обладает повышенной, по сравнению с российской серийной колесной техникой, огневой мощью. Он будет способен уничтожать самые современные танки, находящиеся в настоящее время в армиях ведущих стран мира.

Управляемое оружие на легкобронированной технике пехоты появилось еще в 60-е годы. Пионером в этом направлении стал Советский Союз, запустивший в 1966 году в серийное производство БМП-1 с комплексом "Малютка". Однако конструкторы, как у нас, так и за рубежом, не спешили устанавливать ПТУР на колесные бронетранспортеры. Правда, были и исключения. Так, во времена существования Варшавского договора польские SKOT-2АР на какое-то время получили 9М14М, но в дальнейшем идея не прижилась.

В современной России первым бронетранспортером, который мог бы успешно жечь основные боевые танки, стал БТР-90 с боевым отделением от БМП-2. Поначалу у этой уникальной и, к сожалению, недооцененной машины был ПТРК "Конкурс-М". Затем модернизированный "Росток" получил самые современные отечественные ракеты - "Корнет". "Девяностый" был принят на вооружении, но серийно не производился.

"Корнеты" имеются также в арсенале перспективного К-17 "Бумеранг", являющегося, по сути, колесной боевой машиной пехоты.

Но, если техника на базе средней унифицированной платформы - это своеобразная техническая революция, то БТР-87 - эволюционное развитие полюбившихся во многих армиях мира бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82. Основное отличие - переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения и выход с кормы.

Вооружением новинки является 30-мм пушка с пулеметом 7,62-мм и упомянутый выше "Корнет" с тандемной боевой частью, способный уничтожать противника на дистанциях 5500 м (новые версии этого ПТРК могут бить уже на 10 км).

Машина с боевой массой в шестнадцать с половиной тонн получила двигатель мощностью в 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. На плаву - 12-14 км/ч. Запас хода - 800 км. Вместимость - 10 полностью экипированных военнослужащих.

Алексей Брусилов