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09.08.2018
Военный паритет

Тайвань сможет нанести удары по китайским кораблям и провинциям

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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Тайваня.
Источник: https://www.taiwannews.com.tw/en/index

Министерство обороны Тайваня сообщило, что испытала новую ПКР с кассетным боеприпасом по морской цели, сообщает источник 6 августа.

Ракета-носитель суббоеприпасов имеет спутниковое GPS наведение и инерциальную навигационную систему, дальность стрельбы более 200 км, в результате чего могут поражаться цели в прибрежных китайских провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун. Тайванский пролив в самом узком месте имеет ширину всего 130 км.

Новая ракета даст возможность ВВС Тайваня наносить удары по китайской территории и десантным корабельным группам. Носителями ракет являются легкие истребители Ching-kuo национальной разработки и производства. Ракета отчасти напоминает американскую AGM-154 и европейскую Storm Shadow. В этом году ракета испытывалась для уничтожения авиабаз. Сообщается, что президент Тайваня Цай Инвэнь лично следила за некоторыми испытаниями.


www.atimes.com

08.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
AGM-154
SCALP
Цзинго
Проекты
GPS
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