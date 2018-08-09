Тайвань сможет нанести удары по китайским кораблям и провинциям

Министерство обороны Тайваня сообщило, что испытала новую ПКР с кассетным боеприпасом по морской цели, сообщает источник 6 августа.

Ракета-носитель суббоеприпасов имеет спутниковое GPS наведение и инерциальную навигационную систему, дальность стрельбы более 200 км, в результате чего могут поражаться цели в прибрежных китайских провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун. Тайванский пролив в самом узком месте имеет ширину всего 130 км.

Новая ракета даст возможность ВВС Тайваня наносить удары по китайской территории и десантным корабельным группам. Носителями ракет являются легкие истребители Ching-kuo национальной разработки и производства. Ракета отчасти напоминает американскую AGM-154 и европейскую Storm Shadow. В этом году ракета испытывалась для уничтожения авиабаз. Сообщается, что президент Тайваня Цай Инвэнь лично следила за некоторыми испытаниями.

www.atimes.com