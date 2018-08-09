АПЛ "Буффало". "Воин глубин" отправится на кладбище подлодок

16 июля в Подводном музее Кейпорта проведена церемония инактивации АПЛ USS Buffalo (SSN 715) класса Los Angeles, сообщает источник 7 августа. Это последнее публичное мероприятие перед тем, как субмарину отправят в зону деактивации и утилизации (контролируемая промышленная зона - controlled industrial area (CIA) на военно-морской верфи Puget Sound Naval Shipyard (PSNS) в Бремертоне (Вашингтон).

Лодка является третьей по счету класса "Лос-Анжелес", ее называли "молчаливый гром", "кончик копья" и "воин глубин". АПЛ прослужила 35 лет. Церемония завершилась спуском флага США и символической остановкой часов.

Последнее боевое развертывание АПЛ завершилось 23 декабря 2016 года. Во время семимесячного похода в западной части Тихого океана лодка посетила Сингапур, участвовала в маневрах с ВМС Индонезии и Сингапура. 1 мая 2017 года было объявлено о выводе лодки из эксплуатации.

Киль лодки был заложен на верфи Electric Boat Division компании General Dynamics в Гротоне (Коннектикут) 25 января 1980 года, спущена на воду 8 мая 1982 года, сдана в эксплуатацию 5 ноября 1983 года.

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