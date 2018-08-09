Водолазный миноискатель планируется разработать для военных в РФ
Общеотраслевая информация, Сухопутная техника, Флот, Специальные и защитные средства, Новые разработки:
Водолазы. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
В России началась разработка нового водолазного переносного миноискателя по заказу Минобороны РФ. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Отмечается, что стоимость контракта составляет почти 32,5 млн рублей.
Миноискатель предназначен для поиска установленных на дне водоема противотанковых и противодесантных мин, корпуса которых выполнены из металла, говорится в описании заказа.
30 июля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская армия не стремится массово закупать танки Т-14 на платформе "Армата" из-за их высокой стоимости.
08.08.2018
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