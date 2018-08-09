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09.08.2018
ТАСС

Женская команда России лидировала в военно-медицинской эстафете АрМИ-2018

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Военно-медицинская эстафета
Военно-медицинская эстафета.
Источник: МО РФ

Конкурсантки преодолевали препятствия и оказывали помощь условно раненым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Женская команда России лидирует на международном этапе военно-медицинской эстафеты на тактическом поле Армейских международных игр (АрМИ), который прошел во вторник под Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре АрМИ-2018.

"После выполнения комплексного упражнения командного первенства международного этапа военно-медицинской эстафеты на тактическом поле женская команда России лидирует с огромным отрывом", - сказали в пресс-центре.

Второе место заняла женская команда их Казахстана, а на третьем оказались представительницы Китая. Участницы соревнования должны были на время преодолевать препятствия, оказывая помощь условно раненым.

Аналогичные состязания пройдут в среду для мужских команд.

По результатам первого этапа соревнований в индивидуальном мастерстве первое место - у России (мужская и женская команды), на втором - сборная КНР, на третьем месте - Казахстан (мужская команда) и Узбекистан (женская команда).

Четвертые Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах в семи странах. Открытие прошло 28 июля в подмосковном парке "Патриот". В играх принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
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