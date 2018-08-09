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09.08.2018
ТАСС

Ученые зафиксировали мощное электромагнитное излучение у спутника Юпитера

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Cпутник Юпитера Ганимед
Cпутник Юпитера Ганимед.
Источник: © EPA PHOTO NASA

Излучение Ганимеда в миллион раз мощнее земного

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Британские ученые установили, что один из спутников Юпитера - Ганимед - излучает мощные электромагнитные волны.

Как сообщила газета Independent, они в миллион раз сильнее, чем на Земле, и в сотни раз мощнее, чем исходящие еще от одного спутника Юпитера - Европы.

Открытие было сделано с помощью космического аппарата NASA Galileo, созданного для исследования Юпитера и его спутников. Устройство провело комплексное исследование электромагнитной волновой среды в магнитосфере крупнейшей планеты солнечной системы. "Это действительно удивительное и загадочное явление, показывающее, что спутник с магнитным полем может настолько усиливать излучение", - подчеркивает ведущий автор исследования Юрий Шприц. По его мнению, обнаруженные на Ганимеде колебания, вероятно, были вызваны интенсивным магнитным полем Юпитера, которое является самым мощным в солнечной системе и намного сильнее земного.

Электромагнитные волны могут создавать, по версии ученых, "убийственные электроны", способные нанести серьезный вред космическим кораблям. "Даже если небольшая часть этих волн распространится в космосе, они будут способны ускорять элементарные частицы и в конечном счете производить очень быстрые электроны внутри магнитного поля Юпитера", - отмечает Ричард Хорн из Британской антарктической службы.

Ганимед считается одним из крупнейших космических тел в солнечной системе. Он был открыт Галилео Галилеем (1564-1642) 7 января 1610 года с помощью телескопа. Диаметр Ганимеда составляет 5262 км, что на 8% превышает размеры Меркурия.

Исследование Юпитера и его спутников происходит благодаря межпланетным станциям NASA. В мае 2012 года Европейское космическое агентство объявило о начале в 2022 году миссии Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), одной из задач которой станет изучение Ганимеда. Россия также заявила о намерении направить на этот крупнейший спутник космический аппарат "Лаплас-П" с целью комплексного исследования Юпитера и его спутниковой системы.

08.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Великобритания
Россия
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1 комментарий
№1
09.08.2018 10:51
Я слышал эту "новость" про Юпитер в 1986 от руководителя кружка астрономии. Того самого который художественный фильм "Американцы на Луне" за подписью Армстронга и Олдрина на коробке показывал. То что павильон - его мнение как профессионала.
Второй от кого слышал про радиоизлучение Юпитера И СПУТНИКОВ - от человека, который делал свою часть локатора для получения первых в мире изображений-карт Венеры. Были и другие.

Так что очередной раз "британские учёные доказали".
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