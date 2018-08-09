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09.08.2018
ТАСС

Минобороны планирует наделить военные округа большей финансовой самостоятельностью

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Военнослужащие ВС РФ
Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В министерстве рассмотрели вопросы оптимизации системы финансового обеспечения ведомства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минобороны России планирует наделить военные округа большей самостоятельностью в распределении финансовых средств, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Татьяну Шевцову.

По данным газеты, замминистра провела выездное совещание с руководящим составом финансово-экономической службы Вооруженных сил (ВС) РФ, участники которого рассмотрели вопросы оптимизации системы финансового обеспечения ВС РФ.

"Изменения будут направлены на расширение полномочий распорядителя бюджетных средств головных управлений финансового обеспечения и повышение качества планирования бюджетных ассигнований и ведения бюджетного учета", - цитирует газета замминистра.

В настоящее время в основу системы финансового обеспечения Вооруженных сил положен территориально-отраслевой принцип, который предполагает более централизованное распределение финансовых средств.

На сегодняшний день в Вооруженных силах РФ действуют четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный, Восточный, а также выделенный в отдельное командование Северный флот.

08.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
СФ
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