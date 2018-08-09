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09.08.2018
ТАСС

Учения ОДКБ "Рубеж" пройдут в октябре на горном полигоне в Таджикистане

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Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж-201" в городе Балыкчы в Киргизии
Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж-201" в городе Балыкчы в Киргизии.
Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Россию представят военнослужащие Центрального военного округа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Совместные тактические учения Коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2018" пройдут в конце октября на горном полигоне Харбмайдон (15 км от таджикско-афганской границы) в Таджикистане. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Делегация Центрального военного округа принимает участие во втором раунде штабных переговоров по подготовке к проведению учений "Рубеж-2018" в Душанбе. В переговорах участвуют представители объединенного штаба ОДКБ, делегации вооруженных сил Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана. Учения пройдут в конце октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон", - сказали в пресс-службе.

Россию на учениях представит Центральный военный округ. "Во время переговоров стороны обсудят предварительный замысел учения, вопросы обеспечения, осмотрят район и инфраструктуру места предстоящих учений. Штабные переговоры завершатся 9 августа подписанием главами делегаций итогового протокола", - уточнили в военном округе.

В 2016 году учения "Рубеж" прошли в горах Киргизии. В маневрах приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Казахстана, Киргизии и России.

08.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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