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09.08.2018
ТАСС

Робот-сапер "Кобра-1600" впервые поступил в Центральный военный округ

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Робототехнический комплекс "Кобра-1600"
Робототехнический комплекс "Кобра-1600".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Он будет стоять на вооружении инженерной бригады в Башкирии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Робототехнический комплекс "Кобра-1600", предназначенный для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду Центрального военного округа в Башкирии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Он ["Кобра-1600"] применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер, и специального навесного оборудования", - рассказали в пресс- службе.

Также робот может использоваться для обеспечения доступа к потенциально опасным объектам. Комплекс оснащен специальными контейнерами для эвакуации обезвреженных взрывных устройств.

В пресс-службе добавили, что управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от обстановки. "Кобра" способна непрерывно работать от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет ей преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.

В апреле этого года робототехнический комплекс разминирования "Кобра-1600" впервые поступил на вооружение саперных подразделений Западного военного округа.

08.08.2018
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