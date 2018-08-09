Робот-сапер "Кобра-1600" впервые поступил в Центральный военный округ

Он будет стоять на вооружении инженерной бригады в Башкирии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Робототехнический комплекс "Кобра-1600", предназначенный для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду Центрального военного округа в Башкирии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Он ["Кобра-1600"] применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер, и специального навесного оборудования", - рассказали в пресс- службе.

Также робот может использоваться для обеспечения доступа к потенциально опасным объектам. Комплекс оснащен специальными контейнерами для эвакуации обезвреженных взрывных устройств.

В пресс-службе добавили, что управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от обстановки. "Кобра" способна непрерывно работать от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет ей преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.

В апреле этого года робототехнический комплекс разминирования "Кобра-1600" впервые поступил на вооружение саперных подразделений Западного военного округа.