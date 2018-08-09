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09.08.2018
ТАСС

Минобороны открыло первый единый центр выдачи документов для военных

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Минобороны РФ
Минобороны РФ.
Источник: gazeta.ru

Учреждение расположено в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство обороны запускает единый центр приема и выдачи документов для военнослужащих, работающий в формате "одного окна". Первый подобный центр открыли в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Учреждение Минобороны России, осуществляющее в рамках своих полномочий обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями, осуществило переход на прием и выдачу документов военнослужащим Западного военного округа в формате "одного окна", - сообщили в округе.

Как отметили в пресс-службе, это стало возможным благодаря созданию единого центра приема и выдачи документов - федерального государственного казенного учреждения "Западрегионжилье".

В функционале учреждения появилась электронная очередь, введен цифровой документооборот, созданы комфортные условия в общественной зоне. В центре собраны специалисты по всем формам жилищного обеспечения, которые могут проконсультировать клиентов по интересующим их вопросам. В пресс-службе отметили, что новый формат документооборота сделает посещение учреждений более комфортным для военнослужащих и сократит время их обслуживания.

08.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
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