Минобороны открыло первый единый центр выдачи документов для военных

Учреждение расположено в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство обороны запускает единый центр приема и выдачи документов для военнослужащих, работающий в формате "одного окна". Первый подобный центр открыли в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Учреждение Минобороны России, осуществляющее в рамках своих полномочий обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями, осуществило переход на прием и выдачу документов военнослужащим Западного военного округа в формате "одного окна", - сообщили в округе.

Как отметили в пресс-службе, это стало возможным благодаря созданию единого центра приема и выдачи документов - федерального государственного казенного учреждения "Западрегионжилье".

В функционале учреждения появилась электронная очередь, введен цифровой документооборот, созданы комфортные условия в общественной зоне. В центре собраны специалисты по всем формам жилищного обеспечения, которые могут проконсультировать клиентов по интересующим их вопросам. В пресс-службе отметили, что новый формат документооборота сделает посещение учреждений более комфортным для военнослужащих и сократит время их обслуживания.