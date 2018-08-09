Военнослужащие из России и Армении отразили атаку "противника"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Военнослужащие ротной тактической группы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения совместных тактико-специальных занятий с военнослужащими Армении на местности отразили атаку условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"После совершения 100-километровго марша военнослужащие заняли рубеж обороны на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на полигоне Алагяз", - сказал Астафьев.

По его словам, затем военнослужащие выполнили задачи по огневому подавлению и уничтожению живой силы и военной техники условного противника из всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов при поддержке с воздуха звена истребительной и армейской авиации.

Совместные тактико-специальные занятия проводятся с целью двустороннего взаимодействия с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на "экстремальные" климатические условия повышения температуры окружающей среды на более 40 градусов.

К совместным тактико-специальным занятиям военной базы ЮВО и минобороны Армении в Закавказье, которые проводятся в период с 6 по 15 августа на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз, привлечено более трех тысяч военнослужащих и 500 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.