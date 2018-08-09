В США назвали "фейковое" оружие России

Журнал Popular Mechanics опубликовал подборку из десяти "воображаемых" российских и советских вооружений. Существование такой техники заявлялось или планировалось официальными лицами или СМИ, хотя в действительности ее, по крайней мере в полноценном варианте, никто не видел.

Список начинается с плазменного стелс-щита, с помощью которого в 1999 году "Центр Келдыша" предложил обеспечить малозаметность российских истребителей четвертого поколения. Таким образом в России планировали ответить на проекты американских малозаметных самолетов пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II (в современном названии). Технология плазменного стелс-щита, испытанная на Су-27, оказалась слишком сложна для практической реализации.

Вторым в подборке значится геофизическое оружие, якобы способное вызывать сильные землетрясения и извержения вулканов, о котором в 1996 году рассказали "Московские новости". Третий в списке — атомный пистолет "Элиптон", о котором в 1994 году заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Тогда политик отметил, что "мир не имеет представления о реальной силе этого оружия", которое якобы в одном из испытаний уничтожило 12 боснийских солдат.

Четвертым в подборке значится генетическое оружие, направленное на поражение определенных этнических групп. О якобы ведущихся в России работах над таким оружием в 1997 году рассказал 20-й министр обороны США Уильям Коэн. Пятым упоминается комплекс радиоэлектронного противодействия "Хибины", который, по данным российских СМИ, в декабре 2014 года нарушил энергосистему американского эсминца Donald Cook. PM отмечает, что "Хибины" в действительности существуют, однако не столь опасны, как это описывает пресса.

На шестом месте расположились так называемые лучи смерти — направленные потоки высокоэнергетических заряженных частиц. О ведущихся в СССР работах над таким оружием, способным поражать баллистические ракеты и спутники, в 1977 году сообщило издание Aviation Week. Седьмым в списке находится российское психотронное оружие, о котором в 2012 году рассказали западные СМИ.

Восьмое место занимает сверхзвуковой бомбардировщик T-4, характеристики которого должны напоминать таковые у американского North American XB-70 Valkyrie. Было построено несколько прототипов T-4, один из которых совершал испытательные полеты. Проект был отменен в 1974 году в пользу Ту-22М. Девятыми в перечне значатся боевые плазмоиды, способные разрушать боевые блоки баллистических ракет. О таком оружии в 1993 году писали "Известия". Список завершает так называемое скалярное оружие, основанное на лженаучной "теории торсионного поля" (не путать с торсионными полями Эли Картана).

"Россия и бывший Советский Союз обещали многое. Не все из этого стало реальностью", — заключает PM.

В марте 2012 года Анатолий Сердюков, тогда занимавший должность министра обороны, заявил, что в России подготовят программу создания лучевого, физического, волнового, генного и психофизического оружия. По словам чиновника, задачи по созданию "оружия на новых физических принципах" заложены на 2011-2020 годы. Возможный объем финансирования программы не уточнялся.