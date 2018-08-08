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08.08.2018
Российская газета

Международные соревнования спецназа сняли на видео

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Спецназ ВС РФ
Спецназ ВС РФ.
Источник: rg.ru

На базе Центра специальной подготовки "Витязь" в Московской области прошла битва подразделений спецназа России, Белоруссии и Сербии - "Триатлон специального назначения". Наиболее сложные и интересные моменты битвы показали на видео.



Видео опубликовал канал WarGonzo. В соревнованиях спецназа приняли участие лучшие команды из России, Сербии и Беларуси. Бойцы спецназа работали в группах по четыре человека. Они показали, как умеют взаимодействовать в команде, продемонстрировали тактические, силовые и огневые навыки.

Спецназовцы должны были идентифицировать в помещениях заложников и террористов и уничтожить последних. Они преодолевали самые разные препятствия, в том числе и на высоте, спускались с крыши на этажи, где прятались "преступники". Делали все быстро, хотя каждый нес на себе дополнительные 22 килограмма - это амуниция, бронежилет, вооружение и боеприпасы. Бойцы стреляли из стрелкового оружия.

Победила команда спецназа Росгвардии ОСН "Витязь", на втором месте - ГСН "Олимп", на третьем - белорусская команда спецназа МВД "Алмаз-2".


Светлана Цыганкова

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Компании
Росгвардия
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