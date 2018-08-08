Испанский истребитель запустил боевую ракету над Эстонией

Истребитель Eurofighter испанских ВВС выпустил боевую ракету в районе эстонского города Отепя. Это был ошибочный запуск.

Как сообщает Delfi, инцидент произошел в тренировочной зоне ВВС. Речь идет о снаряженной взрывчатым веществом ракете класса ”воздух-воздух” AMRAAM длинной 3,7 метра и диаметром 18 сантиметров. Причем пока лишь выясняются ее траектория полета, местоположение и статус. Известно только, что ракета пропала из зоны видимости в 40 километрах севернее Тарту.

Хотя такие боеприпасы имеют функцию самоуничтожения, вполне вероятно, что ракета все же упала на землю. Жителей Эстонии предостерегают от попыток самостоятельных поисков и просят не трогать предметы, которые могут оказаться потерянным боеприпасом или его фрагментами. Командующий Военно-воздушными силами Рииво Валге отметил, что дальность полета ракеты может составлять 100 километров.

Представители эстонских ВВС, Испании и НАТО уже начали расследование случившегося. Но, по словам Рииво Валге, сейчас приоритетом является безопасность населения.

Руслан Мельников