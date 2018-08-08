В армии появятся стелс-саперы

Первые такие подразделения сформируют в Туве

В Туве будет сформирован инженерно-саперный полк, в штате которого предусмотрены стелс-саперы. Их задача — скрытное создание минных заграждений в тылу противника. Будут в новой части и инженерные "штурмовики" с тяжелыми бронекостюмами для работы в городе. Эксперты объясняют появление таких формирований опытом современных конфликтов, прежде всего — кампании в Сирии.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, к осени в Туве завершится формирование 24-го инженерно-саперного полка. В его штат включат роту штурма и разграждения, а также роту спецминирования. Создаваемая часть будет решать задачи в интересах дислоцированной в Кызыле 55-й отдельной мотострелковой "горной" бригады и других соединений 41-й общевойсковой армии.

Это часть масштабной программы по наращиванию возможностей инженерных войск. В составе каждой армии появится саперный полк, ориентированный, помимо стандартных задач, на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от вражеских взрывных устройств. Это делается на основе опыта, полученного российскими военными в Сирии.

Традиционно в составе полков такой специализации имеются батальоны саперов, дорожников, понтонеров, специалистов по инженерным заграждениям и сигнализации. В новом формате численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений сокращается, зато появляются саперный спецназ и штурмовики.

Наращивание численности и возможностей инженерных войск отвечает потребностям современной Российской армии, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

— Происходит восстановление боевой мощи Вооруженных сил РФ. Без инженерного обеспечения ни одна современная армия действовать не может, — пояснил эксперт. — Был период, когда инженерным войскам не уделяли должного внимания. Но опыт последних конфликтов показал: нужны не только бойцы, но и специалисты, способные восстановить дороги, построить укрепления, навести переправу, разминировать местность.

Появление в армии рот спецминирования и штурмовых подразделений объясняется спецификой современных войн, заявил эксперт.

— Например, в Сирии минные поля нужны, чтобы обезопасить свои войска от внезапных фланговых ударов. Это связано с высокой подвижностью противника. Штурмовики же востребованы при зачистке городских кварталов. Боевики зачастую создают в них целые укрепрайоны с десятками огневых точек, — добавил Олег Желтоножко.

Отряды спецминирования обучены скрытно проникать в тыл противника и создавать там высокотехнологичные автоматизированные или дистанционно управляемые минные заграждения. Подобные подразделения особенно эффективны в условиях полупартизанской войны, когда сплошная линия фронта отсутствует.

Справка "Известий" Группы таких спецназовцев на 2–3 бронеавтомобилях "Тигр" скрытно выдвигаются в нужное место. Их целью может быть мост или дорога, по которой должны пройти вражеские войска. С помощью современных мин удается устроить засаду, прикрыть угрожаемое направление или блокировать населенный пункт. Штурмовые саперы решают другую важную задачу — обеспечивают расчистку пути для наступающей пехоты. Для защиты от огня стрелкового оружия они облачены в сплошные бронекостюмы ОВР-2. Поэтому могут вплотную пробиться к заграждениям и долговременным огневым точкам — и уничтожить их накладными зарядами. Эти бойцы также штурмуют здания и промышленные объекты.

Николай Сурков, Алексей Рамм, Евгений Андреев