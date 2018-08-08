Военные автомобили оборудуют датчиками ГЛОНАСС

Минобороны планирует отслеживать транспортные потоки, создать базу машин и водителей

Все машины Минобороны оснастят датчиками ГЛОНАСС. Министерство разработает электронную систему управления автотранспортом "Инспектор-ВАИ". Она позволит в режиме онлайн отслеживать движение всех ведомственных автомобилей. Полученная от датчиков ГЛОНАСС информация начнет поступать в специальный центр по защищенным каналам связи, диспетчеры будут видеть все машины на электронной карте. Также планируется создание базы данных военных — нарушителей ПДД. Эксперты отмечают, что в мирное время система повысит безопасность движения на дорогах общего пользования.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что ведомство заказало научно-исследовательские работы для создания автоматизированной системы с шифром "Инспектор-ВАИ". Она будет предназначена для Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

На первом этапе планируется провести научно-исследовательские работы, стоимость которых составит 15 млн рублей. Общая стоимость проекта будет определена после обоснования концепции и уточнения путей ее реализации. Ожидается, что первый этап разработки системы завершится в конце 2018 года.

Система "Инспектор-ВАИ" должна будет отслеживать движение всех ведомственных транспортных средств. Для этого военную автотехнику оборудуют датчиками ГЛОНАСС. Сигналы от них будут поступать в центр ВАИ по защищенным каналам связи. Программное обеспечение системы позволит обработать и проанализировать информацию, чтобы на ее основе создать электронную карту оперативной обстановки. Все изменения будут отображаться в режиме онлайн. Даже в случае отключения сервиса "Яндекс.Пробки" и навигаторов военная система поможет найти короткий маршрут и при необходимости пути объезда.

В мирное время инспекторы ВАИ смогут установить, где находится то или иное транспортное средство, по графику ли движется военная колонна, нет ли заторов, и в случае необходимости перенаправить технику на менее загруженную дорогу.

На карте будет отображаться информация о расположении стационарных постов ВАИ и передвижении патрулей. Такая опция поможет грамотно построить работу автоинспекторов в том или ином районе.

Также система позволит создать автоматизированную базу данных о ведомственном транспорте Минобороны. Здесь же можно будет хранить данные о водителях-военнослужащих и нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Это позволит военным автоинспекторам в режиме онлайн получить исчерпывающую информацию о нарушителях. В базе данных также появятся сведения о техническом состоянии автомобилей военного ведомства — ВАИ контролирует этот вопрос.

Во время боевых действий "Инспектор-ВАИ" поможет в координации действий частей и подразделений при передислокации.

В Вооруженных силах около 400 тыс. автомобилей эксплуатируется и находится на базах хранения. Даже в мирное время на автотранспорт приходится большая часть грузоперевозок, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Хлопотов.

Военные автомобили постепенно оснащаются датчиками ГЛОНАСС. Например, как сообщалось ранее, активно оборудуются системой служебные машины самой военной автоинспекции, а также грузовики в разных военных округах.

— В первую очередь подобные системы нужны для упорядочивания движения войсковых колонн по дорогам общего пользования, — добавил военный эксперт Виктор Мураховский. — Сейчас особенно важно перемещения делать так, чтобы не нарушать ритм жизни народного хозяйства, городов и сел. Особенно это актуально для автодорог и районов с напряженным движением.

Сотрудники ВАИ обеспечивают безопасность военных колонн во время движения, сопровождают технику, участвуют в выяснении причин ДТП с участием армейских автомобилей. Инспекторы ВАИ имеют право останавливать и проверять состояние водителей, управляющих транспортными средствами Вооруженных сил, Росгвардии, МЧС, инженерных или строительных военизированных структур.

Богдан Степовой, Александр Круглов