"Самолет звездных войн": Минобороны модернизирует Ил-22М11

Машины превратят в многофункциональные летающие командные пункты

Уже в следующем году российские военные получат самолет "звездных войн". Минобороны начнет модернизацию пяти Ил-22М11. Первоначально эти машины, принятые на вооружение в начале 1980-х годов, предназначались для управления войсками во время ядерной войны. Теперь Ил-22М11 станет многофункциональным летающим командным пунктом. С его помощью в режиме реального времени можно будет управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск. Для этого будут установлены новейшие системы связи и управления, из-за обилия самого современного оборудования военные летчики уже прозвали обновленный Ил-22М11 "самолетом звездных войн".

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, планируется модернизация пяти воздушных командных пунктов на базе Ил-22М11. Эти самолеты оснастят узлом ретрансляции, который будет интегрирован с наземными и воздушными автоматизированными системами управления (АСУ). Работы планируется провести до 2021 года. Общая сумма затрат превысит 1,6 млрд рублей.

Первым будет модернизирован Ил-22М11 с бортовым номером RF-9441. Этот самолет совершил свой первый полет в 1982 году. Ему практически полностью заменят электронную начинку. Самолет оборудуют радиоретранслирующей станцией, передающей и принимающей информацию по защищенным каналам связи в цифровом формате. На борту появятся новая аппаратура связи и высокотехнологичные пункты управления.

Благодаря изменениям самолет станет совместим со всеми автоматизированными системами управления войсками — наземными и воздушными. Это позволит непосредственно с самолета руководить учениями, управлять разнородными и межвидовыми группировками при проведении специальных операций. А в случае войны — координировать войска военного округа или фронта.

Модернизация не затронет планер Ил-22М11. Ему будет в очередной раз продлен ресурс — сделать это позволяет большой запас прочности. Планеры Ил-22М11 были скреплены клепками, а не сваркой, поэтому в местах крепления нет усталости металла и коррозии.

Намного комфортнее станет салон самолета. В нем оборудуют рабочее место и комнату отдыха командующего. В помещении, где расположится командный пункт, на большом мониторе можно будет в режиме реального времени следить за оперативной обстановкой и руководить войсками. Оборудуют также спальные места для офицеров-операторов, которые непрерывно несут службу на пунктах управления.

Раньше летающие командные пункты закреплялись за генералами высшего звена Вооруженных сил. Такие самолеты были в распоряжении командующих военных округов, групп войск или главкомов родов войск. Их могли использовать, к примеру, командующий ВДВ или главком РВСН. Ил-22 применялся во время афганской войны, а также во время боевых действий в Чечне. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, надежные Ил-22 часто использовались как комфортабельные перевозчики. Сейчас Ил-22М11 не будут закрепляться за конкретными генералами, их станут "выдавать" для выполнения боевой задачи.

Первый Ил-22М11 был модернизирован в 2013 году.

Ил-22, надежный, проверенный временем самолет, и сейчас остается самой подходящей и практически безальтернативной платформой для создания летающих командных пунктов, считает военный эксперт Антон Лавров.

— Семейство военных самолетов Ил-22 создавалось на базе гражданского турбовинтового лайнера Ил-18, — рассказал он. — В свое время он заинтересовал военных экономичностью. Лайнер обладает уникальными летными качествами. Большая дальность полета позволяет длительное время находиться в воздухе в режиме патрулирования. Эти показатели сегодня не способны превзойти даже современные самолеты.

Лишь два государства в мире владеют "самолетами судного дня" — Россия и США. Самыми известными из подобных американских самолетов являются E-4В, созданные на базе авиалайнеров Boeing 747. Они предназначены для президента, главы Пентагона и членов высшего военного руководства США. В случае чрезвычайной ситуации этот летающий командный пункт может взять на себя управление американской ядерной триадой. При условии воздушной дозаправки он может находиться в воздухе до семи дней.

Алексей Рамм, Александр Круглов