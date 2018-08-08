Войти
08.08.2018
Известия.ru

"Самолет звездных войн": Минобороны модернизирует Ил-22М11

993
3
+3
Ил-22
Ил-22.
Источник: РИА Новости/Виталий Белоусов

Машины превратят в многофункциональные летающие командные пункты

Уже в следующем году российские военные получат самолет "звездных войн". Минобороны начнет модернизацию пяти Ил-22М11. Первоначально эти машины, принятые на вооружение в начале 1980-х годов, предназначались для управления войсками во время ядерной войны. Теперь Ил-22М11 станет многофункциональным летающим командным пунктом. С его помощью в режиме реального времени можно будет управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск. Для этого будут установлены новейшие системы связи и управления, из-за обилия самого современного оборудования военные летчики уже прозвали обновленный Ил-22М11 "самолетом звездных войн". 

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, планируется модернизация пяти воздушных командных пунктов на базе Ил-22М11. Эти самолеты оснастят узлом ретрансляции, который будет интегрирован с наземными и воздушными автоматизированными системами управления (АСУ). Работы планируется провести до 2021 года. Общая сумма затрат превысит 1,6 млрд рублей.

Первым будет модернизирован Ил-22М11 с бортовым номером RF-9441. Этот самолет совершил свой первый полет в 1982 году. Ему практически полностью заменят электронную начинку. Самолет оборудуют радиоретранслирующей станцией, передающей и принимающей информацию по защищенным каналам связи в цифровом формате. На борту появятся новая аппаратура связи и высокотехнологичные пункты управления.

Благодаря изменениям самолет станет совместим со всеми автоматизированными системами управления войсками — наземными и воздушными. Это позволит непосредственно с самолета руководить учениями, управлять разнородными и межвидовыми группировками при проведении специальных операций. А в случае войны — координировать войска военного округа или фронта.

Модернизация не затронет планер Ил-22М11. Ему будет в очередной раз продлен ресурс — сделать это позволяет большой запас прочности. Планеры Ил-22М11 были скреплены клепками, а не сваркой, поэтому в местах крепления нет усталости металла и коррозии.

Намного комфортнее станет салон самолета. В нем оборудуют рабочее место и комнату отдыха командующего. В помещении, где расположится командный пункт, на большом мониторе можно будет в режиме реального времени следить за оперативной обстановкой и руководить войсками. Оборудуют также спальные места для офицеров-операторов, которые непрерывно несут службу на пунктах управления.

Раньше летающие командные пункты закреплялись за генералами высшего звена Вооруженных сил. Такие самолеты были в распоряжении командующих военных округов, групп войск или главкомов родов войск. Их могли использовать, к примеру, командующий ВДВ или главком РВСН. Ил-22 применялся во время афганской войны, а также во время боевых действий в Чечне. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, надежные Ил-22 часто использовались как комфортабельные перевозчики. Сейчас Ил-22М11 не будут закрепляться за конкретными генералами, их станут "выдавать" для выполнения боевой задачи.

Первый Ил-22М11 был модернизирован в 2013 году. 

Ил-22, надежный, проверенный временем самолет, и сейчас остается самой подходящей и практически безальтернативной платформой для создания летающих командных пунктов, считает военный эксперт Антон Лавров.

— Семейство военных самолетов Ил-22 создавалось на базе гражданского турбовинтового лайнера Ил-18, — рассказал он. — В свое время он заинтересовал военных экономичностью. Лайнер обладает уникальными летными качествами. Большая дальность полета позволяет длительное время находиться в воздухе в режиме патрулирования. Эти показатели сегодня не способны превзойти даже современные самолеты.

Лишь два государства в мире владеют "самолетами судного дня" — Россия и США. Самыми известными из подобных американских самолетов являются E-4В, созданные на базе авиалайнеров Boeing 747. Они предназначены для президента, главы Пентагона и членов высшего военного руководства США. В случае чрезвычайной ситуации этот летающий командный пункт может взять на себя управление американской ядерной триадой. При условии воздушной дозаправки он может находиться в воздухе до семи дней.


Алексей Рамм, Александр Круглов

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Boeing 747
Ил-18
Ил-22
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
08.08.2018
Минобороны модернизирует командные пункты Ил-22М11
16.12.2013
Поднебесная борется за господство в небе
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
14.03.2018
"Кинжал" – младший брат "Искандера"
12.02.2018
Закаленное в бою. Самое известное оружие, воюющее более полувека
3 комментария
№1
08.08.2018 05:29
Цитата, q
Самыми известными из подобных американских самолетов являются E-4В, созданные на базе авиалайнеров Boeing 747.
Их аналоги у нас это Ил -80(4 ед) и Ил-76ВКП(2 ед),Ил-22 же это уровень армии,фронта,округа.
0
Сообщить
№2
08.08.2018 16:28
Пора бы уже задуматься об импортозамещенном варианте МС-21 для МО РФ...
+1
Сообщить
№3
08.08.2018 16:35
Новую генерацию Ил-18 можно замутить, на агрегатах Ил-112/114.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 20:02
  • 1587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.08 19:54
  • 33
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 08.08 19:42
  • 98
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 08.08 19:19
  • 2
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу
  • 08.08 19:16
  • 1
Грузовик Dragon состыковался с МКС
  • 08.08 18:29
  • 39
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 08.08 18:10
  • 5
20 штатов пытаются остановить распространение в интернете CAD-файлов для печати оружия
  • 08.08 17:27
  • 80
"Кинжал" для "Тушки"
  • 08.08 17:13
  • 26
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 08.08 16:46
  • 30
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 08.08 16:35
  • 3
"Самолет звездных войн": Минобороны модернизирует Ил-22М11
  • 08.08 16:07
  • 29
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 08.08 15:53
  • 49
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 08.08 15:31
  • 4075
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.08 14:56
  • 3
Спущен на воду шестой десантный вертолетный корабль-док для ВМС Индонезии