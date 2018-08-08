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08.08.2018
Газета.ru

Странная война: союзники США купили немного "Аль-Каиды"

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Источник: gazeta.ru

АР: друзья США из арабской коалиции платят террористам в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, ведущая боевые действия в Йемене против шиитских мятежников-хуситов, заключила соглашение с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида на Аравийском полуострове". Эр-Рияд платит боевикам деньги, чтобы террористы оставляли занятые ими города, а затем это выдается за победы коалиции стран, союзниками которых являются США.

Коалиция стран во главе с Саудовской Аравией, активную поддержку которой оказывают США, пошла на соглашение с террористической организацией "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, является частью террористической группировки "Аль-Каида" - запрещена в России). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица Йемена, включая офицеров служб безопасности, командиров отрядов ополчения, представителей племен, выступающих в качестве посредников, и на самих членов "Аль-Каиды".

По информации агентства,

входящие в аравийскую коалицию государства - союзники США, такие как Объединенные Арабские Эмираты, платят боевикам "Аль-Каиды" за то, чтобы те отступили без боя из удерживаемых ими населенных пунктов, районов и без сопротивления отошли с оборудованных рубежей обороны.

При этом, по данным AP, действующие при поддержке Эр-Рияда и его союзников формирования аравийского ополчения принимают в свои ряды бывших боевиков АКАП.

Подобные сделки и компромиссы позволяют йеменскому филиалу "Аль-Каиды" сохранять свою боеспособность, полагает AP.

По данным агентства, спецслужбы и военные США в курсе этих негласных договоренностей.

С августа 2014 года в Йемене идет война между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Вооруженный конфликт существенно обострился, когда в марте 2015 года в Йемен вошли войска коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. С этого момента в боевых действиях против хуситов принимают участие части и соединения от вооруженных сил Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ. Несколько позже к ним примкнули войска Египта, Иордании, Марокко, Пакистана и Судана.

"Успех" - не то слово

"Несмотря на столь представительную коалицию, каких-либо крупных успехов и побед на поле боя в противоборстве с хуситами так и не произошло", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Как отметил собеседник издания, сам факт, что эта война продолжается уже три с половиной года означает, что употреблять слово "успех", применительно к армии Саудовской Аравии и возглавляемой этой страной коалиции, вообще бессмысленно.

По словам эксперта, в этом конфликте на стороне Эр-Рияда изначально было абсолютное превосходство в силах и средствах по всем возможным показателям. Саудовская Аравия во много раз превосходила хуситов по боевому и численному составу, вооружению и военной технике, но, тем не менее, война уже идет более трех лет и конца ей не видно.

При этом собеседник "Газеты.Ru" обращает внимание, что в Йемене ведется не противопартизанская, а, по сути дела, война классического образца - армия против армии. И до сих пор все успехи саудовской коалиции заключаются в том, что Эр-Рияд и его союзники разве что немного потеснили формирования хуситов.

"Я даже не знаю, кто и когда в истории войн демонстрировал подобную военную несостоятельность и есть ли где аналог подобным неэффективным действиям", - сокрушается Храмчихин.

И это при том, напоминает специалист, что у Саудовской Аравии колоссальное количество новейшего вооружения, а с противоположной стороны - только сильно устаревшее советское, да и то в незначительном количестве. А между тем траты Саудовской Аравии на армию в некоторые годы превосходили российский военный бюджет, подчеркивает эксперт. Эр-Рияд занимает 4-5 место в мире по уровню расходов на оборону.

"А если никак и ничего не получается на полях сражений, то остается только одно - действовать путем подкупа, а потом с шумом и треском выдавать подобные финансовые операции за свои военные победы", - заключает эксперт.

Связей исключать нельзя

"Аль-Каида" представляет собой серьезную угрозу для Королевства Саудовская Аравия", - рассказала "Газете.Ru" советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

По словам специалиста, прямых связей между этой террористической организацией и королевской семьей быть не может. На территории королевства неоднократно происходили теракты, ответственность за которые брала как раз эта террористическая группировка.

Другое дело, продолжает собеседник "Газеты.Ru", что саудовцы нередко заигрывают с другими радикальными организациями, действующими, к примеру, в той же Сирии.

И здесь Эр-Рияд вступает в зону очень серьезного риска, поскольку отделить одних радикалов от других, то есть якобы умеренных оппозиционеров от отъявленных террористов, зачастую бывает очень сложно. И подчас оружие перетекает из одних рук в другие.

Наконец, напоминает Супонина, если обратиться к истории, то "Аль-Каида" как организация создавалась усилиями нескольких спецслужб, в том числе саудовских, американских и британских для борьбы с советским присутствием в Афганистане.

"Так что полностью каких-то опосредованных связей исключать нельзя", - заключает специалист.

"Считаю, что подобные действия Саудовской Аравии и возглавляемой ей коалиции ведут только к одному - к умножению количества террористов, действующих в этом регионе",

- рассказал экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, формирования террористов следует разгромить решительными действиями всех видов вооруженных сил и родов коалиции, а не вступать с ними в сомнительные финансовые сделки. Только разгром в короткие сроки "Аль-Каиды" на юге Аравийского полуострова способен стабилизировать обстановку и приблизить урегулирование в Йемене, уверен военачальник.

"Никаких других путей решения этого вопроса нет", - убежден генерал.


Отдел "Армия"

07.08.2018
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Афганистан
Бахрейн
Великобритания
Египет
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