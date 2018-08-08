Знакомство со взломом: через Tinder утекли данные о новом истребителе

Приложение Tinder стало причиной утечки данных об истребителе F-35

Приложение для знакомств Tinder стало причиной угрозы национальной безопасности Великобритании. Хакер, взломавший аккаунт одной из служащих вооруженных сил страны, пытался получить данные об F-35 Lightning II - американском истребителе пятого поколения, который только появился на вооружении британской армии.

Хакер взломал аккаунт в приложении для знакомств Tinder служащей в вооруженных силах Великобритании с целью получить данные о новейшем американском истребителе F-35 Lightning II, который с июня поступает на вооружение британской армии. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные ВВС Великобритании.

По информации издания, утечка была предотвращена, так как женщина сообщила о взломе своему руководству. Это позволило оперативно принять последующие меры и провести расследование. Тем не менее, какая-то "малая часть информации" была рассекречена.

Daily Mail пишет, что взломщик от имени этой женщины попытался познакомиться в указанном приложении с другим военнослужащим, после чего начал интересоваться об истребителе F-35 Lightning II.

На данный момент неизвестно, кто именно взломал аккаунт военнослужащей. Между тем, подозрения падают на Россию и Китай.

В материале говорится, что обе страны заинтересованы в получении данных о F-35, так как он представляет собой следующее поколение истребителей-невидимок и потенциальную угрозу для их военных ресурсов.

F-35 стоят на вооружении у Великобритании всего пару месяцев - первая партия истребителей, которая составляет четыре машины была принята только в июне. Однако планы Лондона на эту модель намного серьезнее: Соединенное Королевство планирует приобрести у США 138 истребителей.

Интерес к F-35 проявляют многие страны-члены НАТО, однако на вооружение истребитель поступит не всем. В частности, не так давно Вашингтон принял законопроект об оборонной политике, который запрещает продажу самолетов F-35 Турции. Причиной подобных действий вновь называлась угроза передачи России сведений о F-35 Lightning II после покупки Анкарой российской зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф".

В ответ власти Турции заявили о возможной закупке у Москвы истребителей пятого поколения Су-57, который совсем недавно поступил на вооружение российских ВВС. Business Insider, например, отмечает, что последняя версия Су-57 является прямым конкурентом американских F-22 и F-35.

Американский военно-исторический журнал Military Watch также сравнил Lockheed Martin F-35 Lightning II производства США с российским Су-57. По словам экспертов, самолеты двух стран сильно отличаются друг от друга.

Российская машина представляет собой тяжелый истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Американский F-35 - легкий истребитель-бомбардировщик с невысокой маневренностью. Как отмечает автор статьи, Су-57 лучше подходит для ведения воздушного боя.

Издание The National Interest, в свою очередь, опубликовало статью, в которой говорится, что Су-57 в перспективе может быть оснащен ядерными боеприпасами. В ядерной доктрине США, которая была принята администрацией президента, говорится, что Су-57 сможет нести такое оружие и это является "козырем" России.

Так, Су-57 совместно с истребителем-бомбардировщиком Су-34 сможет задействовать ядерное вооружение против целей, которые защищены системами ПВО. Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с тем, что Москва хочет модернизировать арсенал нестратегического ядерного оружия.

Еще одно СМИ - портал Task and Purpose - пишет, что малозаметный истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II обладает общими чертами с советским Як-141.

Как отмечается, в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, которые требовали "годы разработки и испытаний". При этом данная информация помогла Lockheed в разработке двигателей для своих самолетов.

Тем не менее, F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141. У самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации. Однако американская компания "почти наверняка" использовала данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки) при разработке F-35.

То есть, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи, подчеркивает издание.

Отдел "Армия"