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08.08.2018
РИА Новости

Мнение: F-22 и F-35 - это "подкрадывающиеся хищники", а Су-35 -"охотник"

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Истребитель Су-35С
Один из четырех новых истребителей Су-35С ВКС России, прибывших на аэродром Приволжский (Астрахань) в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России. 27.11.2015.
Источник: Vanek Sklyarov / vk.com

National Interest оценил шансы Су-35 в борьбе с американскими истребителями-невидимками. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал об основных преимуществах российского самолета.

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 заметно превосходит все имеющиеся западные аналоги, но его способность на равных бороться с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35 пока непонятна, пишет журнал The National Interest.

По данным NI, из вооружения Су-35 использует ракеты радиолокационного самонаведения K-77M, имеющие заявленную дальность свыше 190 километров. На коротких дистанциях используется ракета Р-74 с инфракрасным управлением, которую пилот может самостоятельно навести на цель с помощью оптического прицела на шлеме. Кроме того, в арсенале Су-35 есть ракеты Р-27 средней дальности и Р-37 высокой дальности, рассчитанные на противодействие системам дальнего радиолокационного обнаружения и самолетам-заправщикам в условиях радиоэлектронной войны.

Главным средством борьбы с самолетами-невидимками в арсенале Су-35, как предполагается, являются радар "Ирбис-Е" с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием, а также оптико-локационная система ОЛС-35, включающая в себя тепловизор, который сопровождает цели и обладает радиусом действия в 80 километров.

Как считает NI, все эти факторы позволяют заявить, что Су-35 превосходит все западные аналоги четвертого поколения, в частности американские F-15 и европейские "Еврофайтеры" и "Рафали".

Однако все эти преимущества, по мнению издания, вряд ли помогут Су-35 в бою с американскими самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35, которые смогут обнаружить российский истребитель на расстоянии до 160 километров и выпустить по нему целый град ракет. Но, тем не менее, Су-35 может дать отпор F-22 и F-35, если каким-то образом сократит расстояние и войдет в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения.

Несмотря на все доводы, окончательно решить вопрос, какой самолет будет лучше, как считает NI, позволят лишь боевые испытания, поскольку на исход воздушного боя серьезно влияют и другие факторы, такие как вспомогательное вооружение, профиль полета, уровень подготовки пилота.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что главным преимуществом истребителей Су-35 является его сверхманевренность, тогда как американцы главной задачей определили "незаметность" своих F-22 и F-35.

"Когда американцы создавали свои самолеты-невидимки, то пилотажные свойства самолета, а также его способность совершать маневры на больших скоростях, с большими перегрузками как бы не учитывались - во главу угла ставился принцип незаметности. Самолеты должны незаметно входить в зону пуска своих ракет и так же незаметно выходить из этой зоны - это их основная задача. Но дело в том, что абсолютной "незаметности" не существует, существует снижение радиолокационной заметности всего лишь на 30%, и то только с одного ракурса облучения, при этом с других ракурсов этот самолет может быть виден достаточно хорошо. Если такой самолет видит комплекс ПВО, то его видит и РЛС самолета Су-35С на расстоянии применения оружия класса воздух-воздух, которое есть на его борту. И такая ракета однозначно поразит самолет-невидимку, потому что по своим маневровым качествам и перегрузкам, на которых летают наши ракеты, американские самолеты F-22 и F-35 летать не могут", - сказал Алексей Леонков.

По его мнению, преимущества в бою Су-35 очевидны.

"Американские F-22 и F-35 - это "подкрадывающиеся хищники", а самолет Су-35 - это "охотник". И ему, кстати, радиолокационная незаметность особо не нужна, потому что бортовой комплекс обороны "Хибины" обеспечивает защиту от большинства видов вооружения класса "воздух-воздух". И по маневровым качествам - то, что может вытворять наш самолет с отклоняемым вектором тяги двигателя, который на нем стоит - он  превосходит возможности, например, F-22. Максимум, что может сделать американский самолет - это быстро закрутить "петлю Нестерова", а Су-35 может фактически разворачиваться на месте на 180 градусов и атаковать преследующий его истребитель", - отметил военный эксперт.

07.08.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
EF-2000
F-15
F-22
F-35
ОЛС-35
Су-35
Су-35С
Хибины
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