Россия и Пакистан обсудили взаимодействие в военно-технической области

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с властями Пакистана региональную безопасность, взаимодействие в военной и военно-технических областях, сообщает во вторник Минобороны России.

Фомин посетил Пакистан 6-7 августа для участия в первом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.

"На заседании подробно обсужден весь спектр двустороннего российско-пакистанского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов ВС РФ", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области военного образования. Результатом заседания стало подписание рамочного контракта "О приеме на обучение военнослужащих Исламской Республики Пакистан в военно-учебные заведения Минобороны РФ". Отмечается, что сформирована надежная нормативно-правовая база, позволяющая организовать полноценное обучение пакистанских военнослужащих в российских военных вузах.

Кроме того, в рамках визита генерал-полковник Фомин провел ряд встреч с военно-политическим руководством Пакистана.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - сообщает Минобороны.