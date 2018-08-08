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08.08.2018
РИА Новости

Россия и Пакистан обсудили взаимодействие в военно-технической области

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с властями Пакистана региональную безопасность, взаимодействие в военной и военно-технических областях, сообщает во вторник Минобороны России.

Фомин посетил Пакистан 6-7 августа для участия в первом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.

"На заседании подробно обсужден весь спектр двустороннего российско-пакистанского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов ВС РФ", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области военного образования. Результатом заседания стало подписание рамочного контракта "О приеме на обучение военнослужащих Исламской Республики Пакистан в военно-учебные заведения Минобороны РФ". Отмечается, что сформирована надежная нормативно-правовая база, позволяющая организовать полноценное обучение пакистанских военнослужащих в российских военных вузах.

Кроме того, в рамках визита генерал-полковник Фомин провел ряд встреч с военно-политическим руководством Пакистана.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - сообщает Минобороны.

07.08.2018
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