Спущен на воду шестой десантный вертолетный корабль-док для ВМС Индонезии

3-4 августа 2018 года на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) в Сурабае состоялся спуск на воду (вывод из строительного сухого дока) строящегося там для ВМС Индонезии шестого десантного вертолетного корабля-дока LPD 594 Semarang, который стал третьим кораблем данного класса, построенным для индонезийского флота на PT PAL (cтроительный номер W000298).

Cтроящийся для ВМС Индонезии на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) десантный вертолетный корабль-док LPD 594 Semarang во время спуска на воду (вывода из строительного сухого дока). Сурабая, 03.08.2018 (с) кадр из видео PT PAL

Контракт на постройку этого корабля был заключен ВМС Индонезии с PT PAL 11 января 2017 года. Сдача корабля должна быть произведена в течении 23 месяцев, то есть к 11 декабря 2018 года. Церемония первой резки стали (начала строительства корабля) была произведена 28 апреля 2017 года, при этом тогда руководство PT PAL заявляло о готовности сдать корабль на два месяца ранее контрактного срока.

Напомним, что по контракту 2003 года стоимостью всего 35 млн долл южнокорейская судостроительная компания Dae Sun Shipbuildings & Engineering Co. Ltd. спроектировала и построила на своей верфи в Пусане для ВМС Индонезии относительно небольшой десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) LPD 972 Tanjung Dalpele (стандартное водоизмещение 7300 т, полное водоизмещение 11394 т, длина 122 м), введенный в строй индонезийского флота в 2004 году. В 2008 году этот корабль в составе ВМС Индонезии был переоборудован в госпитальное судно и переименован в BAP 990 Dr. Soeharso.

Вслед за этим в 2004 году Индонезия заключила контракт с Dae Sun Shipbuildings & Engineering стоимостью 150 млн долл на постройку четырех ДВКД по слегка модифицированному проекту (LPD 124, длина 124 м). В том числе два первых корабля LPD 590 Makassar и LPD 591 Surabaya были построены в Южной Корее со сдачей индонезийскому флоту в 2007 году, а два других корабля LPD 592 Banjarmasin и LPD 593 Banda Aceh строились на РТ PAL в Сурабае при содействии южнокорейской стороны, с передачей технологий и полных прав на проект (корабли были переданы ВМС Индонезии в 2009 и 2011 годах).

ВМС Индонезии приняли решение продолжить постройку серии этих кораблей и заказали PT PAL уже третий ДВКД (который будет шестым в составе индонезийского флота). Новый спущенный на воду корабль Semarang при стандартном водоизмещении 7200 т и длине 124 м является очередной модификацией (проект LPD 124M) типа Makassar, отличаясь от последних увеличенных объемом вертолетного ангара (возможно базирование до трех вертолетов) и кубриков для личного состава (суммарная вместимость 771 чел, включая экипаж, против 644 чел на Makassar).

В 2017 году ВМС Индонезии передали PT PAL задание на проектирование планируемого строительством далее седьмого ДВКД, который должен будет использоваться в качестве корабля управления, к которому предъявляются требования увеличения скорости и дальности плавания и автономности. Сообщается, что кроме того береговая охрана Индонезии планирует заказать PT PAL корабль на основе конструкции ДВКД типа Makassar для использования в качестве плавучей базы и корабля управления.

Удачный проект небольших недорогих ДВКД типа Makassar вызвал большой интерес на мировом рынке, и в начале 2014 года РТ PAL получила контракт на постройку двух кораблей по их типу (SSV) для ВМС Филиппин, сдав два построенных для них в в Сурабае корабля LD 601 Tarlac и LD 602 Davao del Sur в 2016 и 2017 годах. Сообщается, что переговоры о возможности заказа ДВКД типа Makassar в Индонезии вели Малайзия, Мьянма и Таиланд.

Cама Dae Sun Shipbuildings & Engineering в 2012 году также заключила соглашение о постройке двух подобных кораблей для ВМС Перу на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо - головной перуанский корабль АМР 156 Pisco, построенный по данному соглашению, был введен в состав перуанского флота 6 июня 2018 года. Второй корабль Paita был заложен на верфи SIMA Callao в Кальяо 14 декабря 2017 года.

Cтроящийся для ВМС Индонезии на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) десантный вертолетный корабль-док LPD 594 Semarang во время спуска на воду (вывода из строительного сухого дока). Сурабая, 03.08.2018 (с) кадр из видео PT PAL

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